У низці областей України частково скасували відключення світла: як змінилися графіки

Графіки відключення світла 6 вересня частково скасували у низці регіонів України. Світло не будуть вимикати до 16:00.
Де та як змінилися графіки відключення світла - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Сьогодні, 6 вересня, з 10:00 до 16:00 у низці областей погодинних відключень не буде. Відповідне розпорядження надало "Укренерго".
Йдеться про Миколаївську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Львівську, Закарпатську, Тернопільську, Одеську, Кіровоградську, Сумську, Запорізьку, Полтавську, Вінницьку, Донецьку та Дніпропетровську області.
Тернопільська область: 16:00-18:00 - 1 черга, 18:00-20:00 - 2 черга, 20:00-22:00 - 3 черга, 22:00-24:00 - 4 черга.
Івано-Франківська область: вимикатися не будуть черги 3,4, а також черга 6 з 15:00 до 16:00.
Закарпатська область: з 16:00 до 18:00 - 1 черга, з 19:00 до 20:00 - 5 черга, з 21:00 до 22:00 - 6 черга.
Львівська область: з 16:00 до 18:00 - черга 2.2, до 19:00 - черга 3.1, з 19:00 до 22:00 - черга 3.2, з 22:00 до 24:00 - черга 1.1.
Кіровоградська область: 1 черга - з 18:00 до 20:00, 3 черга - з 10:00 до 11:00 та з 22:00 до 24:00, 4 черга з 16:00 до 18:00, 6 черга - з 20:00 до 22:00.
Запорізька область: скорочені відключення для 4 черги та 6 черги – на одну годину кожна, скасовано вимкнення 5 черги.
Нагадаємо, влітку ситуація зі світлом була нестабільною. Після масштабних обстрілів з боку ворога та на тлі аномальної спеки у липні в Україні вводили відключення світла. Згодом енергетики стабілізували ситуацію.
Втім, 26 серпня російські окупанти завдали масованого удару по енергетиці. Зокрема, окупанти націлилися на Київську ГЕС. Детальніше про цю станцію та чому вона важлива - у матеріалі РБК-Україна.
Україна знову повернулася до відключень світла. За повідомленням "Укренерго", сьогодні відключення світла повинні були діяти протягом всього дня, але енергетики планували вимикати одну чергу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.