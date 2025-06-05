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В низці областей тривога через "Шахеди", на Запоріжжі працює ППО

Ілюстративне фото: український військовий (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 5 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 20:10 у Запорізькій області, і вони рухались курсом на Запоріжжя. Окрім цього декілька груп дронів рухались через Луганщину у напрямку Харківської області.

Також декілька груп рухались Харківською областю у напрямку Балаклею.

Окрім цього близько 20:10, за словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, в регіоні працювало ППО. Наразі про наслідки чи постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на 5 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти.

Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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ППОВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів