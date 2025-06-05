В ряде областей тревога из-за "Шахеды", возле Запорожья работает ПВО

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 20:10 в Запорожской области, и они двигались курсом на Запорожье. Кроме этого несколько групп дронов двигались через Луганскую область в направлении Харьковской области.

Также несколько групп двигались по Харьковской области в направлении Балаклеи.

Кроме этого около 20:10, по словам начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в регионе работало ПВО. Сейчас о последствиях или пострадавших не сообщалось.

Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога