В низці областей тривога через "Шахеди", на Запоріжжі працює ППО
Російська армія ввечері четверга, 5 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 20:10 у Запорізькій області, і вони рухались курсом на Запоріжжя. Окрім цього декілька груп дронів рухались через Луганщину у напрямку Харківської області.
Також декілька груп рухались Харківською областю у напрямку Балаклею.
Окрім цього близько 20:10, за словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, в регіоні працювало ППО. Наразі про наслідки чи постраждалих не повідомлялось.
Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, в ніч на 5 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти.
Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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