В низці областей тривога через "Шахеди", на Запоріжжі працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 20:10 у Запорізькій області, і вони рухались курсом на Запоріжжя. Окрім цього декілька груп дронів рухались через Луганщину у напрямку Харківської області.

Також декілька груп рухались Харківською областю у напрямку Балаклею.

Окрім цього близько 20:10, за словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, в регіоні працювало ППО. Наразі про наслідки чи постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу