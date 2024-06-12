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У низці областей оголошено повітряну тривогу: Росія атакує Україну дронами

Фото: Росія запустила по Україні нову групу Шахедів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 11 на 12 червня Росія вкотре атакує Україну ударними БпЛА типу Шахед. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.

Спочатку загроза застосування ударних БпЛА була для Дніпропетровської і Запорізької областей. Відповідне повідомлення з'явилось о 23:35.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград", – уточнили через декілька хвилин.

Вже о 00:27 нова група Шахедів вирушила із Херсонщини на Миколаївщину, а через 7 хвилин, група БпЛА, що були на сході Дніпропетровщини, почали рухатися у бік Харківщини.

Станом на 01:04, 12 червня, ситуація наступна:

  • група Шахедів на півночі Миколаївщини, рухається на захід;
  • Шахеди на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину;
  • ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ;
  • БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід;
  • Шахеди на сході Харківщини рухаються на північ.

Оновлено о 01:35

БпЛА змінюють свій напрямок. Кількість областей, які під загрозою, збільшується:

  • група Шахедів з Миколаївщини на Кіровоградщину, рухається на північний захід;
  • Шахеди на Дніпропетровщині прямують у напрямку Дніпра;
  • БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей продовжують рух на північний захід;
  • Шахеди з Харківщини прямують у напрямку Полтавщини та Сумщини.

Крім того, повідомляється про зліт 3-х бортів Ту-95. Якщо виліт бойовий, ракети будуть у повітряному просторі України орієнтовно о 3:00-4:00.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 1:14, 12 червня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та Автономній Республіці Крим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпропетровській області під час оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Звуки було чутно внаслідок роботи ППО по Шахедах.

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