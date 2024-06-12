У низці областей оголошено повітряну тривогу: Росія атакує Україну дронами

Спочатку загроза застосування ударних БпЛА була для Дніпропетровської і Запорізької областей. Відповідне повідомлення з'явилось о 23:35.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград", – уточнили через декілька хвилин.

Вже о 00:27 нова група Шахедів вирушила із Херсонщини на Миколаївщину, а через 7 хвилин, група БпЛА, що були на сході Дніпропетровщини, почали рухатися у бік Харківщини.

Станом на 01:04, 12 червня, ситуація наступна:

група Шахедів на півночі Миколаївщини, рухається на захід;

Шахеди на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину;

ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ;

БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід;

Шахеди на сході Харківщини рухаються на північ.

Оновлено о 01:35

БпЛА змінюють свій напрямок. Кількість областей, які під загрозою, збільшується:

група Шахедів з Миколаївщини на Кіровоградщину, рухається на північний захід;

Шахеди на Дніпропетровщині прямують у напрямку Дніпра;

Шахеди на Дніпропетровщині прямують у напрямку Дніпра; БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей продовжують рух на північний захід;

БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей продовжують рух на північний захід; Шахеди з Харківщини прямують у напрямку Полтавщини та Сумщини.

Крім того, повідомляється про зліт 3-х бортів Ту-95. Якщо виліт бойовий, ракети будуть у повітряному просторі України орієнтовно о 3:00-4:00.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 1:14, 12 червня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та Автономній Республіці Крим.