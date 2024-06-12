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В ряде областей объявлена воздушная тревога: Россия атакует Украину дронами

Фото: Россия запустила по Украине новую группу Шахедов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 11 на 12 июня Россия в очередной раз атакует Украину ударными БПЛА типа Шахед. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воздушных сил ВСУ.

Первоначально угроза применения ударных БПЛА была для Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее сообщение появилось в 23:35.

"Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожья на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград", – уточнили через несколько минут.

Уже в 00:27 новая группа Шахедов отправилась из Херсона на Николаевщину, а через 7 минут группа БпЛА, которые были на востоке Днепропетровщины, начали двигаться в сторону Харьковщины.

По состоянию на 01:04, 12 июня, ситуация следующая:

  • группа Шахедов на севере Николаева, движется на запад;
  • Шахеды на севере Запорожья – курсом на Днепропетровщину;
  • вражеские дроны на западе Донбасса направляются на север;
  • БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей – курсом на северо-запад;
  • Шахеды на востоке Харьковщины двигаются на север.

Обновлено в 01:35

БпЛА меняют свое направление. Количество областей, которые под угрозой, увеличивается:

  • группа Шахедов с Николаевщины на Кировоградщину, движется на северо-запад;
  • Шахеды на Днепропетровщине направляются в направлении Днепра;
  • БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей продолжают движение на северо-запад;
  • Шахеды с Харьковщины следуют в направлении Полтавщины и Сумщины.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 1:14, 12 июня, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Автономной Республике Крым.

Кроме того, сообщается о взлете 3-х бортов Ту-95. Если вылет боевой, ракеты будут в воздушном пространстве Украины ориентировочно в 3.00-4.00.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области во время объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Звуки были слышны в результате работы ПВО по Шахедам.

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