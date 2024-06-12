В ряде областей объявлена воздушная тревога: Россия атакует Украину дронами

В ночь с 11 на 12 июня Россия в очередной раз атакует Украину ударными БПЛА типа Шахед. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воздушных сил ВСУ.
Первоначально угроза применения ударных БПЛА была для Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее сообщение появилось в 23:35.
"Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожья на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград", – уточнили через несколько минут.
Уже в 00:27 новая группа Шахедов отправилась из Херсона на Николаевщину, а через 7 минут группа БпЛА, которые были на востоке Днепропетровщины, начали двигаться в сторону Харьковщины.
По состоянию на 01:04, 12 июня, ситуация следующая:
БпЛА меняют свое направление. Количество областей, которые под угрозой, увеличивается:
По состоянию на 1:14, 12 июня, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Автономной Республике Крым.
Кроме того, сообщается о взлете 3-х бортов Ту-95. Если вылет боевой, ракеты будут в воздушном пространстве Украины ориентировочно в 3.00-4.00.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области во время объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Звуки были слышны в результате работы ПВО по Шахедам.
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