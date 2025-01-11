Низку регіонів РФ атакують дрони: чути вибухи, працює ППО, у Новоросійську почалася пожежа

Зокрема, канал Mash пише, що про атаку безпілотників говорять місцеві жителі Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей. Крім цього, про БпЛА в регіоні повідомила влада Анапи (Краснодарський край).

Паралельно росіяни писали, що дрони атакують Новоросійськ. У мережі публікували відповідні кадри, де було чути роботу ППО, після чого прогримів щонайменше один вибух. Незабаром росіяни публікували відео пожежі. За словами одного з авторів відео, БпЛА прилетів у порт.