Низку областей України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 17 березня буде дощовою, але не у всіх областях. А у Карпатах очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощ. Зокрема, опади очікують на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.
Синоптики попередили, що вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у більшості областей +8 +13 градусів, а вночі +1 +6 градусів. У Карпатах протягом доби буди від -1 до +4.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. У другій половині у Києві можливий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень буде у районі +10 +12 градусів, а вночі +3 +5.
Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.
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