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Низку областей України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 17 березня 2024 07:00
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Низку областей України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні можливі дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 17 березня буде дощовою, але не у всіх областях. А у Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощ. Зокрема, опади очікують на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Синоптики попередили, що вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у більшості областей +8 +13 градусів, а вночі +1 +6 градусів. У Карпатах протягом доби буди від -1 до +4.

Низку областей України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. У другій половині у Києві можливий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у районі +10 +12 градусів, а вночі +3 +5.

Низку областей України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні

Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

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