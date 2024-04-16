Ряд областей Украины накрыла непогода: названы последствия
Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области накрыла непогода. Из-за этого повалились деревья, а также исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС , сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram , сообщение председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.
За последние сутки подразделения ГСЧС привлекались 73 раза по распылению и уборке поваленных деревьев в трех областях. При этом для ликвидации непогоды привлекалось 200 человек и 45 единиц техники спасателей.
Кроме того, по информации Укрэнерго из-за непогоды были обесточены 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях.
При этом наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области - 101. К восстановлению света привлекли бригады облэнерго.
Фото: устранение последствий непогоды (t.me/dsns_telegram)
По словам Куртева, работа по устранению последствий непогоды в Запорожье продолжалась всю ночь.
"Всего поступило около 60 официальных заявок о поваленных деревьях и ветках. Для того, чтобы людям было утром удобно ехать по городу, специалисты ГСЧС, городской аварийно-спасательной службы и дежурные бригады коммунальщиков работали в течение всей ночи", - заявил он.
При этом он добавил, что аварийные работы в городе будут продолжаться в течение дня.
Фото: устранение последствий непогоды (t.me/kurtievofficial)
В свою очередь Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне.
"Энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение почти 145 тысяч семей Криворожского района. Из-за шквального ветра пострадали линии электропередач почти во всех районах области", - заявил он.
По его словам, сейчас остаются обесточенными около 15,5 тысячи абонентов в 96 населенных пунктах.
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