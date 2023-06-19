Низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза ракет Х-22

В частині України сьогодні, 19 червня оголосили повітряну тривогу. Війська РФ підняли в повітря бомбардувальники, є загроза пуску ворогом крилатих ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 14:05 карта повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про виліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-22м3. Військові попереджають про можливі пуски ракет на півдні та сході.

Зокрема, імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА закликав не ігнорувати тривогу

"Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо!" - пише Сергій Лисак.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також пише про загрозу ракетного удару.

Згодом у Повітряних силах попередили про пуски ворожих ракет.

Оновлено. Російські бомбардувальники могли проводити тренувальні польоти з імітацією пусків ракет

"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет", - розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

У цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:57 мапа повітряних тривог виглядає так:

Про ракети Х-22

Зазначимо, що через дефіцит високоточного та більш сучасного озброєння росіяни час від часу вдаються й до атак радянськими Х-22. Це стара протикорабельна ракета, що має величезну руйнівну силу. Саме такою окупанти вдарили по торговому центру у Кременчуці та по багатоповерхівці в Дніпрі.

Обстріли України

Нагадаємо, що путінські війська не полишають свого ракетного та дронового терору по мирних містах України. Цієї ночі ворог знову намагався атакувати з повітря. Втім, наші сили ППО успішно знищили 4 ракети "Калібр" в Одеській області.

Також оборонці неба збили 4 іранські дрони "Шахед" у Дніпропетровській області.

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