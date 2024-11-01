Низка країн взяли на себе зобов'язання щодо повернення полонених і депортованих українців

У Монреалі (Канада) за підсумками конференції з людського виміру української формули миру було схвалено спільне комюніке. Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання щодо повернення всіх полонених і депортованих російськими окупантами громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Зазначається, що ключовий аспект комюніке є узгодження Монреальського зобов'язання, покликаного "сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців".

В Офісі президента розповіли, що учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб "розв'язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій".

"Один із найважливіших пунктів - пошук довірених країн-посередників для переговорів із РФ щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому", - йдеться в заяві ОП.

Крім того, із допомогою посередників було запропоновано "створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги".

"У нас є відповідні зобов'язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на підсумковій пресконференції.

Чиновник додав, що міжнародна спільнота готова допомагати зі встановленням місцеперебування українських військовополонених.

Які країни беруть на себе зобов'язання

За словами глави МЗС Канади Мелані Жолі, Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка (ПАР), Литва та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) "взяли на себе конкретні зобов'язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених".

Так, Катар, Ватикан та ПАР будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення викрадених російськими загарбниками українських дітей.

Також Катар та Литва стануть транзитними країнами для повернення цих дітей додому.

А ОАЕ залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими, розповіли Жолі.

"Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних", - розповіли в Офісі президента України.

Також країни-учасники конференції в Монреалі зобов'язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених.

Конференції щодо формули миру України

В ОП зауважили, що даними заходом Україна з десятками країн-партнерів "завершує проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру".

Зазначається, що у період час з серпня до листопада загалом відбулося 9 таких зустрічей. На основі усіх погоджених на них напрацювань "розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру".

Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.