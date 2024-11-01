Ряд стран взяли на себя обязательство по возвращению пленных и депортированных украинцев

В Монреале (Канада) по итогам конференции по вопросам человеческого измерения украинской формулы мира было одобрено совместное коммюнике. Государства-участники взяли на себя обязательства по возвращению всех пленных и депортированных российскими оккупантами граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Отмечается, что ключевым аспектом коммюнике является согласование Монреальского обязательства, призванного "способствовать возвращению всех пленных и депортированных украинцев".

В Офисе президента рассказали, что участники конференции согласились усилить сотрудничество Украины с партнерами и международными организациями, чтобы "решить гуманитарные вопросы и обеспечить соблюдение Женевских конвенций".

"Один из важнейших пунктов - поиск доверенных стран-посредников для переговоров с РФ по возвращению украинских военных, гражданских и детей домой", - говорится в заявлении ОП.

Кроме того, с помощью посредников было предложено "создать механизмы, которые позволят украинцам в России получать консульские услуги".

"У нас есть соответствующие обязательства. Мы создали сеть - это конкретные страны, которые пообещали, что будут предметно помогать нам в деле возвращения детей", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на итоговой пресс-конференции.

Чиновник добавил, что международное сообщество готово помогать с установлением местонахождение украинских военнопленных.

Какие страны берут на себя обязательство

По словам главы МИД Канады Мелани Жоли, Катар, Ватикан, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Литва и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) "взяли на себя конкретные обязательства по возвращению в Украину депортированных детей и пленных".

Так, Катар, Ватикан и ЮАР будут посредниками в процессе переговоров по возвращению похищенных российскими захватчиками украинских детей.

Также Катар и Литва станут транзитными странами для возвращения этих детей домой.

А ОАЭ остаются посредниками в переговорах по обмену военнопленными, рассказали Жоли.

"Кроме того, будет сформирована группа стран, которая будет сотрудничать с Украиной для поиска информации о пленных украинцах, в том числе и детях, и предоставит поддержку в сборе и верификации данных", - рассказали в Офисе президента Украины.

Также страны-участники конференции в Монреале обязались обеспечить поддержку Украины в реинтеграции возвращенных.

Конференции по формуле мира Украины

В ОП отметили, что данным мероприятием Украина с десятками стран-партнеров "завершает проведение тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира".

Отмечается, что в период с августа по ноябрь всего состоялось 9 таких встреч. На основе всех согласованных на них наработок "начнется работа по формированию предложений ко второму Саммиту мира".

В общей сложности участие в этой конференции "Освобождение пленных и депортированных лиц" в Монреале приняли более 70 государств и международных организаций.

Более подробно о ходе предыдущих конференций по украинской формуле мира можете узнать в материале РБК-Украина.