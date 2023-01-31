UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України

Фото: низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України (britannica com)
Автор: Каріна Левицька

Декілька президентів Латинської Америки відхилили прохання Сполучених Штатів передати озброєння, системи чи обладнання російського походження в арсенали їхніх ЗС в обмін на заміну сучасними матеріалами американського походження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa.

Президент Колумбії Густаво Петро та президент Аргентини Альберто Фернандес виключили можливість такої співпраці з США. Під час спільної пресконференції разом з німецьким канслером Олафом Шольцом Фернандес заявив, що Аргентина та Латинська Америка не думають надсилати зброю в Україну чи будь-яке інше місце конфлікту.

"Я пояснив, що в нашій Конституції мир як порядок на міжнародній арені, ф навіть якби це залишили на металобрухт в Колумбії, ми не здамо російську зброю, щоб вони вели Україну продовжувати війну", пояснив Петро

Своєю чергою бразильський президент Лула да Сілва відмовився від передачі Німеччині боєприпасів для танків Leopard, а президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор різко розкритикував відправку військової техніки в країну, до якої вторглась Росія.

Нагадаємо, президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМексикаАргентинадопомога арміїБразилияКолумбия