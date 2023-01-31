Низка країн Латинської Америки відмовили США в проханні надіслати зброю до України

Декілька президентів Латинської Америки відхилили прохання Сполучених Штатів передати озброєння, системи чи обладнання російського походження в арсенали їхніх ЗС в обмін на заміну сучасними матеріалами американського походження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa .

Президент Колумбії Густаво Петро та президент Аргентини Альберто Фернандес виключили можливість такої співпраці з США. Під час спільної пресконференції разом з німецьким канслером Олафом Шольцом Фернандес заявив, що Аргентина та Латинська Америка не думають надсилати зброю в Україну чи будь-яке інше місце конфлікту.

"Я пояснив, що в нашій Конституції мир як порядок на міжнародній арені, ф навіть якби це залишили на металобрухт в Колумбії, ми не здамо російську зброю, щоб вони вели Україну продовжувати війну", пояснив Петро

Своєю чергою бразильський президент Лула да Сілва відмовився від передачі Німеччині боєприпасів для танків Leopard, а президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор різко розкритикував відправку військової техніки в країну, до якої вторглась Росія.