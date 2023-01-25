ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю

Новость на русском →
Богота, Середа 25 січня 2023 05:40
Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю Фото: президент Колумбії Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "360 news", про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.

За його словами, радянська техніка - у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія "не займає нічий бік", а виступає за мир.

"Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті", - заявив він.

Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.

Крім того, Колумбія вирішила направити фахівців із розмінування для навчання українських військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия
NEWS
Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА
Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон