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Низька якість та недолив. Експерт розповів про небезпеку пального на "дешевих" заправках

Фото: експерт розповів про небезпеку пального на "дешевих" заправках (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Основні фактори низької вартості пального на АЗС, які торгують "дешевим" пальним, – низька якість, недолив та несплата податків.

Про це заявив директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Якість (читай бодяга). Лабораторні перевірки "соціального" бензину, які мені доводилось бачити останнім часом, свідчать про додавання 10-15% спиртів – легкої сполуки, яка збільшує не тільки обсяг продукту, але й розхід пального. У своїх розрахунках я оцінив перерозхід у скромні 7,5% (4 грн/л), хоча доводилось чути оцінки на рівні 10-12%. Недолив. Точкові заміри говорять про те, що найбільш часто й найбільш об’ємно недоливи практикуються на так званих "бочках". Сягають недоливи 2-3%, завдяки чому ціна "покращується" на 1-1,5 грн/л", – написав Куюн.

Експерт наголосив, що ще одним чинником, що впливає на ціну пального, є несплата податків.

"Різниця між цими "соціально орієнтованими" та "дорогими" АЗС в середньому 2 грн/л", – зазначив директор Консалтингової компанії "А-95".

За його словами, якщо просумувати всі фактори "оптимізації", "дешеве" пальне вже не виглядає таким вже й дешевим.

"По факту воно коштує стільки ж або навіть дорожче ніж у відомих національних мережах. Відповідно, «дороге» пальне не виглядає таким вже й дорогим. АЗС, які торгують «дешевим» пальним й фактично без класичної націнки, заробляють на недоливах та несплаті податків до 3,5 грн/л на дизелі та до 7,5 грн/л на бензині, який до того ж і бодяжать", – написав Куюн.

У підсумку, експерт порекомендував не вірити у дива.

"Не рекомендую вірити в дива. Ці фокуси полягають або в обкраданні держави, або в обкраданні самого споживача. А іноді – всіх одразу", – наголосив він.

 

 

Як повідомлялось раніше, за даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 році недоплатила до бюджету до пів мільярда гривень податків. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, по мережах Motto та Marshal – в середньому по 100 млн гривень.

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