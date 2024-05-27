Низька якість та недолив. Експерт розповів про небезпеку пального на "дешевих" заправках

"Якість (читай бодяга). Лабораторні перевірки "соціального" бензину, які мені доводилось бачити останнім часом, свідчать про додавання 10-15% спиртів – легкої сполуки, яка збільшує не тільки обсяг продукту, але й розхід пального. У своїх розрахунках я оцінив перерозхід у скромні 7,5% (4 грн/л), хоча доводилось чути оцінки на рівні 10-12%. Недолив. Точкові заміри говорять про те, що найбільш часто й найбільш об’ємно недоливи практикуються на так званих "бочках". Сягають недоливи 2-3%, завдяки чому ціна "покращується" на 1-1,5 грн/л", – написав Куюн.

Експерт наголосив, що ще одним чинником, що впливає на ціну пального, є несплата податків.

"Різниця між цими "соціально орієнтованими" та "дорогими" АЗС в середньому 2 грн/л", – зазначив директор Консалтингової компанії "А-95".

За його словами, якщо просумувати всі фактори "оптимізації", "дешеве" пальне вже не виглядає таким вже й дешевим.

"По факту воно коштує стільки ж або навіть дорожче ніж у відомих національних мережах. Відповідно, «дороге» пальне не виглядає таким вже й дорогим. АЗС, які торгують «дешевим» пальним й фактично без класичної націнки, заробляють на недоливах та несплаті податків до 3,5 грн/л на дизелі та до 7,5 грн/л на бензині, який до того ж і бодяжать", – написав Куюн.

У підсумку, експерт порекомендував не вірити у дива.

"Не рекомендую вірити в дива. Ці фокуси полягають або в обкраданні держави, або в обкраданні самого споживача. А іноді – всіх одразу", – наголосив він.