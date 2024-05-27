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Низкое качество и недолив. Эксперт рассказал об опасности горючего на "дешевых" заправках

Фото: эксперт рассказал об опасности горючего на "дешевых" заправках (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Основные факторы низкой стоимости горючего на АЗС, торгующие "дешевым" горючим, – низкое качество, недолив и неуплата налогов.

Об этом заявил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Качество (читай бодяга). Лабораторные проверки "социального" бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10-15% спиртов – легкого соединения, увеличивающего не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромных 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10-12%. Недолив. Достигают недоливы 2-3%, благодаря чему цена "улучшается" на 1-1,5 грн/л", - написал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что еще одним фактором, влияющим на цену горючего, является неуплата налогов.

"Различие между этими "социально ориентированными" и "дорогими" АЗС в среднем 2 грн/л", – отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

По его словам, если просуммировать все факторы "оптимизации", "дешевое" топливо уже не выглядит таким уж дешевым.

"По факту оно стоит столько же или даже дороже чем в известных национальных сетях. Соответственно, дорогое горючее не выглядит таким уж дорогим. АЗС, торгующие дешевым горючим и фактически без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бродяжничать», – написал Куюн.

В итоге, эксперт порекомендовал не верить в чудеса.

"Не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются либо в хищении государства, либо в хищении самого потребителя. А иногда – всех сразу", – подчеркнул он.

 

 

Как сообщалось ранее, по данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нефть в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.

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