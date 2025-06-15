Ніжність у деталях: Мірошниченко, Цимбалару і Дорофєєва показали ідеальний манікюр на літо

Інна Мірошниченко

Юристка, блогерка і дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка Інна показала ідеальний прозорий нюд із глянцевим блиском. Це саме той дизайн, коли хочеться ніжності та натуральності.

Це класичний манікюр, який має природний та універсальний вигляд. Він підкреслює доглянутість рук, не привертаючи зайвої уваги до яскравого кольору.

Інна Мірошниченко показала ідеальний манікюр на літо 2025 (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Анастасія Цимбалару

Відома акторка Анастасія Цимбалару також обрала прозорий манікюр природного відтінку на кожен день. Зазначимо, що такий колір завжди має дуже дорогий вигляд.

Манікюр акторки (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

А для педикюру актриса підібрала більш насичений колір бежевого гель-лаку.

Анастасія Цимбалару показала модний педикюр (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Надя Дорофєєва

Популярна співачка показала манікюр з класичним відтінком, який максимально наближений до природного кольору нігтьової пластини.

Він може бути ніжно-рожевим, бежевим або молочним. Колір має дуже натуральний вигляд.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чому нюдовий манікюр - безпрограшний варіант на літо

Нюдовий манікюр - справжня класика, яка ніколи не втрачає актуальності, а влітку стає особливо доречною.

Підкреслює природну красу

Тілесні відтінки гармонійно поєднуються з тоном шкіри та виглядають максимально натурально. У спеку, коли хочеться легкості й мінімалізму, такий манікюр має акуратний, ніжний і свіжий вигляд.

Пасує до будь-якого образу

Нюд універсальний: його не потрібно підбирати під одяг або аксесуари. Він однаково добре поєднується як із романтичними сукнями, так і з офісними луками або пляжними образами.

Виглядає дорого

Світлі, теплі або рожево-бежеві відтінки роблять руки візуально охайнішими, надають образу витонченості та "тихої розкоші" - особливо в моді останніх сезонів.

За ним легше доглядати

На нюдових нігтях менш помітні відколи й відростання, що дуже зручно влітку, коли хочеться витрачати менше часу на салон або оновлення покриття.

Можна грати з відтінками та формою

Нюд - це не тільки "бежевий". Це ціла гама: від кремового і рожевого до карамельного або какао. Можна підібрати тон, який ідеально підійде саме тобі. А ще - додати ледь помітний дизайн: блиск, градієнт або мікрофренч.