Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 13 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 26,94 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,76 - 12 мая), продажи - 26,94 (27,05 - 12 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,69 (28,74 - 12 мая), продажи - 29,14 (29,22 - 12 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,19 - 12 мая), продажи 3,68 (3,69 - 12 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 13 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 мая справочный курс на уровне 26,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 12 мая (26,80 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 26,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Верховная рада 13 мая голосует за так называемый "антиколомойский" законопроект, который усложнит возврат "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.