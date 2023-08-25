Нижче не буде? Курс долара може сягнути 40 гривень: експерт назвав терміни

"Думаю, курс зростатиме, оскільки ситуація в економіці не радісна. У нас держбюджет розраховували виходячи з 42 грн за долар. Зараз ми пішли у готівці вже за 38 грн. Швидше за все, нижче вже не буде. Я думаю, що параметри держбюджету виконані не будуть, але рівень 39-40 грн за долар на 1 січня цілком реальний", - сказав експерт.

При цьому він не вважає за доцільне незабаром переходити на гнучке курсоутворення.

"Я не дуже впевнений, що зараз вдалий час для такого переходу, оскільки надходження валюти знизилося через проблеми з вивезенням зернових, попит на валюту підвищився і немає впевненості в ритмічному надходженні коштів від зовнішніх кредиторів. Тому, якщо НБУ зараз запровадить гнучкий курс, то йому доведеться докласти більше зусиль для його утримання у певному коридорі", - вважає Плотніков.

"Гнучкий" курс

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ планує перейти до гнучкого курсу гривні до долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Зокрема, НБУ, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".

Наразі НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень. На готівковому ринку курс досягнув рівня 38,6 гривень за долар.

Зовнішнє фінансування

Країни Заходу протягом півтора року фінансують бюджет України, а всі зібрані податки країна витрачає на військові потреби. І якщо торік залучати кошти партнерам було не складно, то тепер з'явилися жорсткіші умови.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.