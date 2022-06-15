Нитраты в питьевой воде. Украинцам разъяснили, в чем опасность

Нитраты являются неизменной составляющей природных вод. Однако вода, загрязненная нитратами, очень опасна для детского организма, особенно для новорожденных в первые месяцы жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.
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Кто находится в группе риска?
Дети до 6 месяцев, до 3 и 6 лет, беременные женщины, люди старшего возраста, болеющие анемией, люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющие ослабление организма, нарушения обмена веществ и гормональных процессов и т.д.
По каким причинам и в каких водах и могут быть нитраты?
Эти вещества можно обнаружить в колодцах и каптажах источников. Одной из причин нитратов в этих местах является то, что их владельцы не соблюдают требования санитарного законодательства при обустройстве и содержании, что приводит к загрязнению питьевой воды и делает ее непригодной для потребления человеком.
Напомним, ранее в сети начали распространять информацию о возможной вспышке холеры из-за качества воды в Киеве. В сообщениях указывали, что чистить зубы, мыть фрукты и овощи якобы необходимо исключительно кипяченой водой.
Однако в КГГА опровергли эту информацию, назвав ее фейковой. Там также отметили, что качество водопроводной воды в столице отвечает санитарным нормам.