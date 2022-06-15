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Нитраты в питьевой воде. Украинцам разъяснили, в чем опасность

Фото: питьевая вода (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нитраты являются неизменной составляющей природных вод. Однако вода, загрязненная нитратами, очень опасна для детского организма, особенно для новорожденных в первые месяцы жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.

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Кто находится в группе риска?

Дети до 6 месяцев, до 3 и 6 лет, беременные женщины, люди старшего возраста, болеющие анемией, люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющие ослабление организма, нарушения обмена веществ и гормональных процессов и т.д.

По каким причинам и в каких водах и могут быть нитраты?

Эти вещества можно обнаружить в колодцах и каптажах источников. Одной из причин нитратов в этих местах является то, что их владельцы не соблюдают требования санитарного законодательства при обустройстве и содержании, что приводит к загрязнению питьевой воды и делает ее непригодной для потребления человеком.

  • Чтобы приготовить еду или дать попить ребенку до 3-х лет, используйте чистую от нитратов питьевую воду;
  • Места обустройства бюветов, колодцев или источников следует размещать на незагрязненной и защищенной территории;
  • Колодцы не менее 1 раза в год необходимо чистить: откачивать воду, чистить стенки металлическими щетками от налета и дно от осадка, лишних вещей, которые могли попасть случайно в колодец, с последующей дезинфекцией;
  • Территорию вблизи колодца, каптажа источника или бювета следует содержать в чистоте и организовывать отвод поверхностного стока;
  • Также запрещается обустраивать бюветы, колодцы и каптажи источников в затопляемых местах;
  • Для утепления и защиты колодцев и каптажей источников от замерзания можно использовать пенобетон, маты из чистой соломы, сена, стружки и т.д., но при этом указанный материал не должен попадать в воду.

Напомним, ранее в сети начали распространять информацию о возможной вспышке холеры из-за качества воды в Киеве. В сообщениях указывали, что чистить зубы, мыть фрукты и овощи якобы необходимо исключительно кипяченой водой.

Однако в КГГА опровергли эту информацию, назвав ее фейковой. Там также отметили, что качество водопроводной воды в столице отвечает санитарным нормам.

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