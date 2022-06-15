RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нітрати у питній воді. Українцям роз'яснили, у чому небезпека

Фото: питна вода (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нітрати є незмінною складовою природних вод. Однак вода, забруднена нітратами, дуже небезпечна для дитячого організму, особливо для новонароджених в перші місяці життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я.

У ЦОЗ розповіли, що під перетворюватися

Хто знаходиться в групі ризику?

Діти до 6 місяців, до 3 і 6 років, вагітні жінки, люди старшого віку, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, що мають ослаблення організму, порушення обміну речовин і гормональних процесів і т.д.

З яких причин і у яких водах можуть бути нітрати?

Ці речовини можна виявити в колодязях і каптажах джерел. Однією з причин нітратів в цих місцях є те, що їх власники не дотримуються вимог санітарного законодавства при облаштуванні та утриманні, що призводить до забруднення питної води і робить її непридатною для споживання людиною.

  • Щоб приготувати їжу або дати попити дитині до 3-х років, використовуйте чисту від нітратів питну воду;
  • Місця облаштування бюветів, колодязів або джерел слід розміщувати на незабрудненій і захищеній території;
  • Колодязі не менше 1 разу на рік необхідно чистити: відкачувати воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту і дно від осаду, зайвих речей, які могли потрапити випадково в колодязь, з подальшою дезінфекцією;
  • Територію поблизу колодязя, каптажу джерела або бювету слід утримувати в чистоті і організовувати відведення поверхневого стоку;
  • Також забороняється облаштовувати бювети, колодязі і каптажі джерел в затоплюваних місцях;
  • Для утеплення та захисту колодязів і каптажів джерел від замерзання можна використовувати пінобетон, мати з чистої соломи, сіна, стружки і т.д., але при цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти в воду.

Нагадаємо, раніше в мережі почали поширювати інформацію про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях вказували, що чистити зуби, мити фрукти і овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.

Однак у КМДА спростували цю інформацію, назвавши її фейковою. Там також зазначили, що якість водопровідної води в столиці відповідає санітарним нормам.

Читайте РБК-Україна в Google News
медицинская помощь