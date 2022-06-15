Нітрати у питній воді. Українцям роз'яснили, у чому небезпека

У ЦОЗ розповіли, що під перетворюватися

Хто знаходиться в групі ризику?

Діти до 6 місяців, до 3 і 6 років, вагітні жінки, люди старшого віку, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, що мають ослаблення організму, порушення обміну речовин і гормональних процесів і т.д.

З яких причин і у яких водах можуть бути нітрати?

Ці речовини можна виявити в колодязях і каптажах джерел. Однією з причин нітратів в цих місцях є те, що їх власники не дотримуються вимог санітарного законодавства при облаштуванні та утриманні, що призводить до забруднення питної води і робить її непридатною для споживання людиною.