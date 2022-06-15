Нітрати у питній воді. Українцям роз'яснили, у чому небезпека

Нітрати є незмінною складовою природних вод. Однак вода, забруднена нітратами, дуже небезпечна для дитячого організму, особливо для новонароджених в перші місяці життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я.
У ЦОЗ розповіли, що під перетворюватися
Хто знаходиться в групі ризику?
Діти до 6 місяців, до 3 і 6 років, вагітні жінки, люди старшого віку, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, що мають ослаблення організму, порушення обміну речовин і гормональних процесів і т.д.
З яких причин і у яких водах можуть бути нітрати?
Ці речовини можна виявити в колодязях і каптажах джерел. Однією з причин нітратів в цих місцях є те, що їх власники не дотримуються вимог санітарного законодавства при облаштуванні та утриманні, що призводить до забруднення питної води і робить її непридатною для споживання людиною.
Нагадаємо, раніше в мережі почали поширювати інформацію про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях вказували, що чистити зуби, мити фрукти і овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.
Однак у КМДА спростували цю інформацію, назвавши її фейковою. Там також зазначили, що якість водопровідної води в столиці відповідає санітарним нормам.