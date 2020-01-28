Нить к заказчику: сможет ли власть завершить дело об убийстве Гандзюк

Управляющая делами херсонской мэрии Катерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской клинике. За три месяца до этого преступник вылил на 33-летнюю активистку почти литр серной кислоты прямо у подъезда ее дома. От ожогов пострадало более 30% тела. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Гандзюк критиковала ряд херсонских топ-чиновников из-за коррупции, у нее были конфликты и с местными правоохранителями. Ее товарищи и соратники назвали в числе причастных к убийству представителей "Батькивщины" и "Блока Петра Порошенко".

По истечению полутора лет дело Гандзюк остается ярким примером того, как расследуются резонансные покушения на активистов по всей Украине. Формально еще год назад правоохранители заявили, что раскрыли дело, а непосредственные исполнители даже получили тюремные сроки. Но заказчики убийства Гандзюк все еще на свободе.

Доказанная безнаказанность

Практически год назад, 11 февраля 2019 года, на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко объявил на брифинге, что убийство Катерины Гандзюк раскрыто.

По его словам, херсонская активистка была убита по заказу главы местного областного совета Владислава Мангера. Луценко уточнил, что к этому преступлению он привлек криминального авторитета, помощника депутата Верховной рады и пятерых бывших "атошников".

"Он (Мангер, – ред.) является вершиной этого преступления. Именно он заказал и частично организовал с помощью своего финансирования это преступление", – заявил тогда генпрокурор.

Тем не менее через пару месяцев со всех фигурантов дела сняли подозрение в преднамеренном убийстве. Его заменили на статью о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

Согласившись с переквалификацией, пятеро исполнителей заключили сделку со следствием. Уже 6 июня 2019 года они получили небольшие тюремные сроки по приговору суда.

Так, бывший херсонский милиционер и боец разведывательного батальона "Украинской добровольческой армии" (УДА) Сергей Торбин получил шесть с половиной лет заключения, как непосредственный руководитель операции по нападению на Гандзюк.

Его подчиненный Никита Грабчук, который и вылил на девушку банку серной кислоты, был приговорен к шести годам лишения свободы.

Еще двое бывших бойцов УДА Вячеслав Васянович и Владимир Вишневский получили по четыре года за слежку за Гандзюк и помощь в организации преступления. Виктор Горбунов, купивший орудие преступления – банку серной кислоты, отделался сроком в три года.

По действующему законодательству фигуранты уже отбыли по полтора года заключения, а значит имеют высокие шансы на условно-досрочное освобождение уже в этом и следующем году.

Оставшиеся в стране фигуранты дела – это сам Мангер, до сих пор работающий главой Херсонского облсовета, и местный бизнесмен Игорь Павловский. До скандала с делом Гандзюк последний был штатным помощником депутата Верховной рады 8 созыва от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

По первоначальной версии следствия, Павловский был причастен к организации нападения на активистку. Позже правоохранители отказались от этого подозрения и, заключив сделку с подсудимым, вменили ему сокрытие преступления. Приговор по данному эпизоду так и не был вынесен из-за поочередной неявки в суд как Павловского, так и прокуроров.

Мангер же, получив подозрение, избежал заключения под стражу, внеся залог 2,5 млн гривен. Срок действия всех установленных для него ограничений, в частности запрета покидать Херсон, истек, а в ноябре 2019 года и залог был снижен в два раза.

Кроме того, с лета прошлого года Служба безопасности Украины расследует дело о возможной халатности херсонских полицейских при расследовании дела Гандзюк. Местная полиция первоначально задержала и попыталась обвинить в тяжком преступлении непричастное лицо – жителя Херсона Николая Новикова, имевшего железное алиби на момент убийства.

Месть или возмездие

Активизация расследования в публичной плоскости могла показаться неожиданной, скорее, для стороннего наблюдателя, но не для самих фигурантов резонансного производства. Так, 17 декабря 2019 года следствию удалось провести допрос в суде Павловского как свидетеля возможных противоправных действий Мангера.

Обвинительный акт против главы Херсонского облсовета еще не передан для рассмотрения в суд. Потому проведение такого допроса – это исключение, которое предусмотрено ст. 225 Уголовного процессуального кодекса. Статья гласит, что такой допрос возможен только в случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью фигуранта дела.

"В ходе этих свидетельских показаний Павловский дал пояснения, что на него давили, что ничего о причастности Мангера к этому делу ему не известно. Кроме того, он сообщил, что в казематах СБУ его лишали медицинской помощи, не давали ему лечиться, в результате чего он потерял сустав ноги", – рассказал РБК-Украина адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

После этого допроса защита Мангера попросила Генеральную прокуратуру закрыть уголовное производство в связи с отсутствием доказательств вины их клиента. На данный момент ходатайство еще не рассмотрено.

В ближайшее время адвокаты намерены также просить суд о еще одном снижении суммы залога для главы Херсонского облсовета. Кроме того, они обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на затягивание следствия украинскими правоохранителями.

Спустя месяц после допроса, в середине января, в дом Павловского в Херсоне нагрянули правоохранители с обысками и заранее подготовленным сообщением о подозрении. В рамках спецоперации силовики провели более 30 обысков, подозрения были вручены девятерым гражданам.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что операция направлена против местной преступной организации, которая запугивала жителей, совершала насилие и поджоги чужого имущества. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка признал, что большая часть процессуальных действий проводилась из-за дела Гандзюк.

По итогу Павловский, помимо обвинения по делу Гандзюк, получил также подозрение в создании преступной организации. На следующий день Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога.

"Я вообще не мафиози. Я – нормальный человек. А сейчас еще инвалид и калека, между прочим", – заявил подозреваемый на суде.

Он также утверждает, что никогда не был знаком и не общался с Гандзюк, а свою роль в убийстве активистки определил как "случайный слушатель". Его адвокаты в свою очередь готовят жалобу в ЕСПЧ о применении пыток к их клиенту, который перенес микроинсульт во время задержания и этапирования в Киев.

При этом адвокат Павловского Владимир Сергет утверждает в комментарии РБК-Украина, что за несколько дней до задержания к его клиенту домой в Херсон приезжал заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

Диалог между фигурантом дела и замгенпрокурора не состоялся. Но адвокат предполагает, что речь бы шла о показаниях против Мангера. По его словам, правоохранители якобы уже давно давят на Павловского и вынуждают давать выгодные им показания против вероятных организаторов убийства.

Защита Мангера также называет Трепака главным интересантом активизации дела. Так, адвокат Андрей Мурашкин на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что в конце прошлого года его вызывали в ГПУ на разговор с заместителем генпрокурора.

В ходе беседы Трепак якобы потребовал от адвоката раскрыть информацию о местонахождении Алексея Левина и "угрожал неприятностями". Защита уверена, что Трепак, как бывший сотрудник СБУ, якобы связан дружескими отношениями с Даниилом Доценко – экс-начальником Херсонского управления спецслужбы.

"Мы считаем Доценко причастным к этому преступлению – нападению на Гандзюк. Поскольку Торбин – непосредственно организатор нападения, по словам ряда свидетелей, был внештатным сотрудником СБУ при Доценко. Поэтому мы считаем, что он как минимум знал о готовящемся преступлении", – объяснил РБК-Украина адвокат Ильченко.

На момент выхода материала получить комментарий Виктора Трепака относительно озвученных заявлений не удалось. Заместитель генпрокурора не ответил на сообщения корреспондента РБК-Украина ни в соцсетях, ни по телефону.

Недостающее звено

Вечером пятницы 24 января Офис генерального прокурора и СБУ синхронно объявили, что в Болгарии задержан ключевой фигурант дела Гандзюк. Им оказался криминальный авторитет Алексей Левин (предыдущая фамилия Москаленко, известен также по кличке "Москал"), которого ранее объявили в международный розыск.

"Это задержание – яркое подтверждение того, что полное расследование дела Катерины Гандзюк и наказание всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас... Мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", – прокомментировал эту операцию глава СБУ Иван Баканов.

Левин попал в Болгарию еще в 2018 году пешком через румынскую границу. Чтобы обойти базы Интерпола, он изменил внешность. Но силовики опознали его по отпечаткам пальцев. 27 января суд города Бургас поместил задержанного под стражу на 40 суток в рамках экстрадиционного ареста.

Украинское следствие считает, что именно Левин, вероятно, выполняя поручение Мангера, заказал Торбину нападение на Гандзюк. После преступления он выехал из страны. Сам подозреваемый, со слов адвоката, отрицает подозрения.

"Левин знает всех фигурантов и общался со многими фигурантами этого громкого резонансного дела, но конкретно он не осуществлял никакого заказа. Он однозначно не совершал тех действий, о которых говорят Торбин и Павловский", – заявил РБК-Украина украинский адвокат Левина Михаил Величко.

При этом защитник подчеркнул, что по состоянию на 27 января не имеет официальной информации о задержании своего клиента в Болгарии. По его мнению, процесс экстрадиции может занять от трех до шести месяцев.

Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора отметил, что запрос об экстрадиции Левина украинские правоохранители передали еще 24 января. Теперь слово за прокуратурой Болгарии.

В свою очередь, адвокаты Мангера говорят, что в ближайшее время могут истечь сроки расследования в отношении главы Херсонского облсовета. Ведь оно было приостановлено из-за розыска Левина.

"Если они возобновят производство, то у них по срокам останется неделя для передачи дела в суд. Оснований, чтобы дело оставалось приостановленным уже нет, так как это было связано как раз с тем, что они "ловили" Левина", – сообщил РБК-Украина адвокат Андрей Мурашкин.

Ряд громких задержаний в начале года значительно увеличил шансы на полноценный судебный процесс по делу Гандзюк. Он может стать тестом для команды Владимира Зеленского: готова ли она разрушить "феодальную" систему в регионах. Ведь именно союзы отдельных чиновников с криминалитетом угрожают общественным активистам по всей стране.