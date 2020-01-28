Шлях до замовника: чи зможе влада завершити справу про вбивство Гандзюк

Керуюча справами херсонської мерії Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року в київській клініці. За три місяці до цього злочинець вилив на 33-річну активістку майже літр сірчаної кислоти прямо біля під'їзду її будинку. Від опіків постраждало більше 30% тіла. Вона була госпіталізована у вкрай важкому стані.

Гандзюк критикувала ряд херсонських топ-чиновників за корупцію, у неї були конфлікти і з місцевими правоохоронцями. Її товариші та соратники назвали в числі причетних до вбивства представників "Батьківщини" та "Блоку Петра Порошенко".

Через півтора роки справа Гандзюк залишається яскравим прикладом того, як розслідуються резонансні замахи на активістів по всій Україні. Формально ще рік тому правоохоронці заявили, що розкрили справу, а безпосередні виконавці навіть отримали тюремні терміни. Але замовники вбивства Гандзюк все ще на волі.

Доведена безкарність

Практично рік тому, 11 лютого 2019 року, Юрій Луценко, який був тоді Генеральним прокурором, оголосив на брифінгу, що вбивство Катерини Гандзюк розкрито. За його словами, херсонська активістка була вбита за замовленням голови місцевої обласної ради Владислава Мангера. Луценко уточнив, що до цього злочину він залучив кримінального авторитета, помічника депутата Верховної ради і п'ятьох колишніх "атошників".

"Він (Мангер, – ред.) є вершиною цього злочину. Саме він замовив і частково організував з допомогою свого фінансування цей злочин", – заявив тоді генпрокурор.

Тим не менш, через пару місяців з усіх фігурантів справи зняли підозру у навмисному вбивстві. Її замінили на статтю про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.

Погодившись з перекваліфікацією, п'ятеро виконавців уклали угоду зі слідством. Вже 6 червня 2019 року вони отримали невеликі тюремні терміни за вироком суду.

Так, колишній херсонський міліціонер і боєць розвідувального батальйону "Української добровольчої армії" (УДА) Сергій Торбін отримав шість з половиною років ув'язнення, як безпосередній керівник операції по нападу на Гандзюк.

Його підлеглий Микита Грабчук, який і вилив на дівчину банку сірчаної кислоти, був засуджений до шести років позбавлення волі.

Ще двоє колишніх бійців УДА В'ячеслав Васянович та Володимир Вишневський отримали по чотири роки за стеження за Гандзюк та допомогу в організації злочину. Віктор Горбунов, який купив знаряддя злочину – банку сірчаної кислоти, відбувся терміном у три роки.

За чинним законодавством фігуранти вже відбули по півтора року ув'язнення, а значить мають високі шанси на умовно-дострокове звільнення вже в цьому і наступному році.

Фігуранти справи, які залишилися в країні, – це сам Мангер, який досі працює головою Херсонської облради, і місцевий бізнесмен Ігор Павловський. До скандалу зі справою Гандзюк останній був штатним помічником депутата Верховної ради 8 скликання від "Блоку Петра Порошенко" Миколи Паламарчука.

За попередньою версією слідства, Павловський був причетний до організації нападу на активістку. Пізніше правоохоронці відмовилися від цієї підозри і, уклавши угоду з підсудним, інкримінували йому приховування злочину. Вирок по даному епізоду так і не був винесений через почергову неявку в суд як Павловського, так і прокурорів.

Мангер же, отримавши підозру, уникнув арешту, внісши заставу 2,5 млн гривень. З часом термін дії усіх встановлених для нього обмежень, зокрема заборони залишати Херсон, закінчився, а в листопаді 2019 року і заставу було знижено у два рази.

Крім того, з літа минулого року Служба безпеки України розслідує справу про можливу недбалість херсонських поліцейських при розслідуванні справи Гандзюк. Місцева поліція спочатку затримала і спробувала звинуватити у тяжкому злочині непричетну особу – жителя Херсона Миколу Новікова, який мав залізне алібі на момент вбивства.

Помста або відплата

Активізація розслідування в публічній площині могла видатися несподіваною, але швидше для стороннього спостерігача, а не для самих фігурантів резонансного провадження. Так, 17 грудня 2019 року слідству вдалося провести допит в суді Павловського як свідка можливих протиправних дій Мангера.

Обвинувальний акт проти голови Херсонської облради ще не передано для розгляду в суд. Тому проведення такого допиту – це виняток, який передбачено ст. 225 Кримінального процесуального кодексу. Стаття свідчить, що такий допит можливий тільки у випадках, пов'язаних із загрозою життю або здоров'ю фігуранта справи.

"У ході цих свідчень Павловський дав пояснення, що на нього тиснули, що нічого про причетність Мангера до цієї справи йому не відомо. Крім того, він повідомив, що в казематах СБУ його позбавляли медичної допомоги, не давали йому лікуватися, в результаті чого він втратив суглоб ноги", – розповів РБК-Україна адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

Після цього допиту захист Мангера попросив Генеральну прокуратуру закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю доказів вини їх клієнта. На даний момент клопотання ще не розглянуто.

Найближчим часом адвокати мають намір також просити суд про ще одне зниження суми застави для голови Херсонської облради. Крім того, вони звернулися в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на затягування слідства українськими правоохоронцями.

Через місяць після допиту в будинок Павловського в Херсоні завітали правоохоронці з обшуками і заздалегідь підготовленим повідомленням про підозру. У рамках спецоперації силовики провели більше 30 обшуків, підозри були вручені дев'ятьом громадянам.

В Офісі генпрокурора спочатку заявили, що операція спрямована проти місцевої злочинної організації, яка залякувала жителів, здійснювала насилля й підпали чужого майна. Пізніше генпрокурор Руслан Рябошапка визнав, що більша частина процесуальних дій проводилася через справу Гандзюк.

За підсумком Павловський, крім звинувачення у справі Гандзюк, отримав також підозру у створенні злочинної організації. На наступний день Печерський районний суд Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави.

"Я взагалі не мафіозі. Я – нормальна людина. А зараз ще інвалід і каліка, між іншим", – заявив підозрюваний на суді.

Він також стверджує, що ніколи не був знайомий і не спілкувався з Гандзюк, а свою роль у вбивстві активістки визначив як "випадковий слухач". Його адвокати в свою чергу готують скаргу до ЄСПЛ про застосування тортур до їх клієнта, який переніс мікроінсульт під час затримання і етапування в Київ.

При цьому адвокат Павловського Володимир Сергет стверджує в коментарі РБК-Україна, що за кілька днів до затримання до його клієнта додому в Херсон приїжджав заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

Діалог між фігурантом справи і заступником генпрокурора не відбувся. Але адвокат припускає, що мова йшла про свідчення проти Мангера. За його словами, правоохоронці нібито вже давно тиснуть на Павловського і змушують давати вигідні їм свідчення проти ймовірних організаторів вбивства.

Захист Мангера також називає Трепака головним интересантом активізації справи. Так, адвокат Андрій Мурашкін на прес-конференції в Херсоні повідомив, що наприкінці минулого року його викликали до ГПУ на розмову з заступником генпрокурора.

У ході бесіди Тріпак нібито вимагав від адвоката розкрити інформацію про місцезнаходження Олексія Левіна і "погрожував неприємностями". Захист впевнений, що Трепак, як колишній співробітник СБУ, нібито пов'язаний дружніми стосунками з Данилом Доценком – екс-начальником Херсонського управління спецслужби.

"Ми вважаємо Доценка причетним до цього злочину – нападу на Гандзюк. Оскільки Торбін – безпосередній організатор нападу, за словами свідків, був позаштатним співробітником СБУ при Доценку. Тому ми вважаємо, що він як мінімум знав про підготовку злочин", – пояснив РБК-Україна адвокат Ільченко.

На момент виходу матеріалу отримати коментар Віктора Трепака щодо озвучених заяв не вдалося. Заступник генпрокурора не відповів на повідомлення кореспондента РБК-Україна ні в соцмережах, ні по телефону.

Відсутню ланку

Ввечері п'ятниці 24 січня Офіс генерального прокурора і СБУ синхронно оголосили, що у Болгарії затриманий ключовий фігурант справи Гандзюк. Ним виявився кримінальний авторитет Олексій Левін (попереднэ прізвище Москаленко, відомий також за прізвиськом "Москал"), якого раніше оголосили в міжнародний розшук.

"Це затримання – яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів і замовників вкрай важливо для всіх нас... Ми цілеспрямовано рухаємося до того, щоб поставити у цій справі фінальну крапку", – прокоментував цю операцію глава СБУ Іван Баканов.

Левін потрапив до Болгарії ще в 2018 році пішки через румунський кордон. Щоб обійти бази Інтерполу він змінив зовнішність. Але силовики впізнали його по відбиткам пальців. 27 січня суд міста Бургас помістив затриманого під варту на 40 діб у рамках екстрадиційного арешту.

Українське слідство вважає, що саме Левін, ймовірно виконуючи доручення Мангера, замовив Торбіну напад на Гандзюк. Після злочину він виїхав з країни. Сам підозрюваний, зі слів адвоката, заперечує озвучені підозри правоохоронцями.

"Левін знає всіх фігурантів і спілкувався з багатьма фігурантами цієї гучної резонансної справи, але конкретно він не здійснював ніякого замовлення. Він однозначно не вчиняв тих дій, про які кажуть Торбін і Павловський", – заявив РБК-Україна український адвокат Левіна Михайло Величко.

При цьому захисник підкреслив, що станом на 27 січня не має офіційної інформації про затримання свого клієнта в Болгарії. На його думку, процес екстрадиції може зайняти від трьох до шести місяців.

Джерело РБК-Україна в Офісі генпрокурора зазначило, що запит на екстрадицію Левіна українські правоохоронці передали ще 24 січня. Тепер слово за прокуратурою Болгарії.

У свою чергу, адвокати Мангера кажуть, що найближчим часом можуть спливти строки розслідування відносно голови Херсонської облради. Адже воно було припинено через розшук Левіна.

"Якщо вони відновлять провадження, то у них за термінами залишиться тиждень для передачі справи в суд. Підстав, щоб справа залишалася призупиненою вже немає, так як це було пов'язано як раз з тим, що вони "ловили" Левіна", – повідомив РБК-Україна адвокат Андрій Мурашкін.

Низка гучних затримань на початку року значно збільшила шанси на повноцінний судовий процес у справі Гандзюк. Він може стати тестом для команди Володимира Зеленського: чи готова вона зруйнувати "феодальну" систему в регіонах. Адже саме союзи окремих чиновників з криміналітетом загрожують громадським активістам по всій країні.