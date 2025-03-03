Nissan знімає з виробництва легендарний суперкар GT-R: прийом замовлень закрито

"Прощальні" спецверсії представили ще минулого року. Варто визнати, що Nissan GT-R давно застарів: до Австралії та Нової Зеландії суперкари припинили постачати у жовтні 2021 року, до Європи та Британії – у березні 2022 року. В обох випадках передчасна відставка стала наслідком невідповідності нормативним вимогам щодо екології, безпеки чи шуму.

Виробництво версій для США завершили минулої осені, причому під кінець життєвого циклу були доступні лише спецверсії T-Spec Takumi та Skyline. З 2007 року Nissan GT-R пережив три рестайлінги у 2010, 2016 та 2023 роках. Однак техніка була незмінна усі ці роки: з бензиновим мотором об'ємом 3,8 літра поєднувався 6-ступінчастий преселективний "робот" та система повного приводу. Потужність суперкара зросла з 480 до 608 кінських сил, а з тюнінгом японські купе без проблем розвивали понад 1000 кінських сил.

Фінансовий стан Nissan бажає кращого, тому майбутнє GT-R туманне. За неофіційними даними, суперкар чекає електрифікація та переведення на твердотільні батареї, але віце-президент марки визнає, що поки що необхідних технологій для реалізації плану немає.