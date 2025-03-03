Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R: прием заказов закрыт

"Прощальные" спецверсии представили еще в прошлом году. Стоит признать, что Nissan GT-R давно устарел: в Австралию и Новую Зеландию суперкары прекратили поставлять в октябре 2021 года, в Европу и Британию - в марте 2022 года. В обоих случаях преждевременная отставка стала следствием несоответствия нормативным требованиям по экологии, безопасности или шуму.

Производство версий для США завершили прошлой осенью, причем под конец жизненного цикла были доступны только спецверсии T-Spec Takumi и Skyline. С 2007 года Nissan GT-R пережил три рестайлинга в 2010, 2016 и 2023 годах. Однако техника была неизменна все эти годы: с бензиновым мотором объемом 3,8 литра сочетался 6-ступенчатый преселективный "робот" и система полного привода. Мощность суперкара выросла с 480 до 608 лошадиных сил, а с тюнингом японские купе без проблем развивали более 1000 лошадиных сил.

Финансовое состояние Nissan желает лучшего, поэтому будущее GT-R туманно. По неофициальным данным, суперкар ждет электрификация и перевод на твердотельные батареи, но вице-президент марки признает, что пока что необходимых технологий для реализации плана нет.