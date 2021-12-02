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Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода

Автор: Сергей Пышкин

Автокомпания Nissan Motor Co. презентовала прототип собственного лунохода, который построила совместно с Агентством аэрокосмических исследований Японии (JAXA). Он будет работать на солнечной энергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Автопроизводитель планирует разработать луноход таким, чтобы он мог плавно передвигаться по волнистой поверхности Луны. Для этого Nissan оборудует его технологиями, которые использует в своих дорожных моделях электромобилей, как, например, у Leaf и Ariya.

Фото: Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода (twitter.com/Nissan_Greece)

Также ожидается, что аппарат будет работать на солнечной энергии. Вероятно, он будет иметь специальные колеса, которые будут преодолевать все возможные вызовы, связанные с передвижением по поверхности спутника Земли.

Время запуска лунохода пока неизвестно.

Тем временем компания Toyota Motor Corp также начала совместные с JAXA исследования лунохода. Его планируют отправить к спутнику уже в 2029 году.

Фото: Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода (twitter.com/Nissan_Greece)

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Nissan