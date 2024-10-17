Nissan представив нове покоління кросовера Murano: подробиці

Nissan Murano третього покоління випускався без суттєвих оновлень із 2014 року і ось нарешті змінив покоління на одному з головних ринків – у США. Тепер у кросовера ефектна зовнішність у стилі китайського Pathfinder: масивна решітка радіатора з вбудованими в неї горизонтальними лініями денних ходових вогнів, позаду – смуги суцільного заднього ліхтаря, що розходяться від логотипу Nissan, і великий напис з назвою моделі.

Якщо у висоту та довжину Murano додав незначні міліметри, то ширина збільшилася на 66 міліметрів, за рахунок чого салон став просторішим, а багажник – місткішим. Тепер його обсяг складає 932 літри замість колишніх 909. Окрім того, між рядами сидінь стало на 20 міліметрів більше простору.

Також збільшився кліренс, який тепер становить 211 міліметрів проти 175 міліметрів у попередника. Стандартний розмір колісних дисків – 18 дюймів, але за доплату можна встановити 21-дюймові.

У салоні замість аналогових приладів – тепер цифрова панель діагоналлю 12,3 дюйми, такого ж розміру і центральний монітор. Управління клімат-контролем винесено окремий сенсорний блок, а перемикання передач здійснюється з кнопкового пульта.

З інших нововведень – електричний підсилювач керма замість гідропідсилювача та фірмовий напівавтопілот ProPilot Assist з адаптивним круїз-контролем та утриманням автомобіля у смузі.

Новий Murano отримав бензинову "турбочетвірку" об'ємом 2,0 літра, знайому за моделями Infiniti. Вона розвиває 244 кінські сили та може змінювати ступінь стиснення в діапазоні від 14:1 до 8:1. Замість варіатора тепер – класичний дев'ятидіапазонний "автомат". У кросовера початкового рівня привід передній, а в інших версіях повний.

Старт виробництва новинки заплановано на початок 2025 року. У США модель запропонують у чотирьох комплектаціях, проте ціни поки що не оголошені.