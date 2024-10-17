Nissan представил новое поколение кроссовера Murano: подробности

Nissan Murano третьего поколения выпускался без существенных обновлений с 2014 года и наконец-то сменил поколение на одном из главных рынков – в США. Теперь у кроссовера эффектная внешность в стиле китайского Pathfinder: массивная радиаторная решетка со встроенными в нее горизонтальными линиями дневных ходовых огней, позади – полосы сплошного заднего фонаря, расходящиеся от логотипа Nissan, и большая надпись с названием модели.

Если в высоту и длину Murano прибавил незначительные миллиметры, то ширина увеличилась на 66 миллиметров, за счет чего салон стал просторнее, а багажник – более вместительным. Теперь его объем составляет 932 литра вместо прежних 909. Кроме того, между рядами сидений стало на 20 миллиметров больше пространства.

Также увеличился клиренс, который теперь составляет 211 миллиметров против 175 миллиметров предшественника. Стандартный размер колесных дисков – 18 дюймов, но за доплату можно установить 21-дюймовые.

В салоне вместо аналоговых приборов теперь цифровая панель диагональю 12,3 дюйма, такого же размера и центральный монитор. Управление климат-контролем вынесено отдельным сенсорным блоком, а переключение передач осуществляется с кнопочного пульта.

Из других новшеств – электрический усилитель руля вместо гидроусилителя и фирменный полуавтопилот ProPilot Assist с адаптивным круиз-контролем и удержанием автомобиля в полосе.

Новый Murano получил бензиновую "турбочетверку" объемом 2,0 литра, знакомую по моделям Infiniti. Она развивает 244 лошадиные силы и может изменять степень сжатия в диапазоне от 14:1 до 8:1. Вместо вариатора теперь – классический девятидиапазонный "автомат". У кроссовера начального уровня привод передний, а в других версиях полон.

Старт производства новинки запланирован на начало 2025 года. В США модель будет предложена в четырех комплектациях, однако цены пока не объявлены.