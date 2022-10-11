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Nissan пішов із Росії, втративши майже 700 млн доларів

Фото: Nissan пішов із Росії (nissan-global.com)
Автор: Олександр Білоус

Nissan Motor передасть свій бізнес у Росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів. Автовиробник залишив країну за кілька місяців після того, як був змушений зупинити там виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японська компанія передасть свої акції ТОВ "Нісан Менуфекчурінг Рус" державній НАМИ. Угода дасть Nissan право викупити бізнес протягом шести років, заявили у мінпромторгу Росії.

За даними міністерства, продаж НАМІ включатиме виробничі та дослідницькі потужності Nissan в Санкт-Петербурзі, а також центр продажів і маркетингу в Москві.

Угода робить Nissan останньою з великих компаній, що залишили Росію після вторгнення в Україну в лютому. Це також відображає дії основного акціонера Nissan, французького автовиробника Renault, який у травні продав свій контрольний пакет акцій російського автовиробника АвтоВАЗ російському "інвестору" за 1 рубль (0,02 долара).

Nissan заявив, що очікує на надзвичайні збитки в розмірі близько 100 млрд ієн (687 млн доларів), але зберіг свій прогноз прибутку на фінансовий рік, що закінчується в березні.

Nissan припинив виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі в березні через збої в ланцюжку поставок. З того часу компанія та її місцевий підрозділ стежили за ситуацією. Але, за словами Nissan, "не було видно" змін у зовнішньому середовищі, що спонукало його ухвалити рішення про звільнення.

Раніше російська влада заявляла про намір конфіскувати завод Nissan у Санкт-Петербурзі.

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Nissan