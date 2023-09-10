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Нищать окупантів. Сирський показав роботу групи "Привид" в Бахмуті

Фото: командувач Сухопутними військами Олександр Сирський (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські Збройні сили, що зараз працюють в Бахмуті, продовжують нищити ворогів та відбивати їх атаки.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького", - написав Сирський.

 

За його словами, українські військові знищили російського окупанти з дистанції в понад 900 метрів.

"З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать всіх", - додав він.

Контрнаступ України

За останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, зараз українські захисники продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Сили оборони повідомили, що воїни просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного у Запорізькій області. Також тривають активні бої південніше Бахмута, який поки контролюють окупанти.

Попри заяви Міллі, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ продовжуватиметься і в холодний період.

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