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"Ніс службу у найгарячіших місцях фронту". На війні загинув археолог та історик Юрій Ревера

П'ятниця 30 серпня 2024 18:35
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"Ніс службу у найгарячіших місцях фронту". На війні загинув археолог та історик Юрій Ревера Юрій Ревера загинув на фронті (фото: facebook.com ras.1991.ua)
Автор: Василина Копитко

На Донеччині загинув історик та археолог 51-річний Юрій "Граф" Ревера. З перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Україну у найгарячіших місцях фронту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" у Facebook.

Що відомо про полеглого Героя

Юрій Ревера народився 20 червня 1973 року у Львові. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка, вчився на історичному факультеті. З 2008 року до початку повномасштабного вторгнення працював в Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" Інституту археології Національної академії наук України.

"Активний учасник Революції Гідності. І хоч не мав військової освіти чи досвіду служби, не залишився осторонь і в 2022 році. З перших днів став до лав Львівської тероборони та Збройних сил України. Як оператор "пташок" ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту", - повідомили у "Рятівній археологічній службі".

Юрій загинув 27 серпня на Донеччині.

&quot;Ніс службу у найгарячіших місцях фронту&quot;. На війні загинув археолог та історик Юрій РевераЮрій пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення (фото: facebook.com ras.1991.ua)

Колеги із "Рятівної археологічної служби" зазначають, що Юрій володів ґрунтовними знаннями у сфері нумізматики, вона стала його головним покликанням впродовж останніх десятиліть. Через його руки пройшла не одна монета з досліджень Центру.

"Юрій мав хист і до археологічних досліджень - у складі експедицій брав участь у розкопках та розвідках чи не у всіх куточках України. Він був душею колективу, будь-якої компанії, життєлюбом і оптимістом, інколи - навіть авантюристом. Любив Карпати і добрий гумор", - пишуть колеги.

&quot;Ніс службу у найгарячіших місцях фронту&quot;. На війні загинув археолог та історик Юрій Ревера&quot;Ніс службу у найгарячіших місцях фронту&quot;. На війні загинув археолог та історик Юрій Ревера&quot;Ніс службу у найгарячіших місцях фронту&quot;. На війні загинув археолог та історик Юрій РевераЮрій Ревера (фото: facebook.com ras.1991.ua)

Ревера брав участь в обстеженні ділянки облаштування нового Бескидського тунелю, проводив рятівні археологічні дослідження давніх пам’яток на трасі будівництва нової ПЛ 750 кВ від Рівненської АЕС до ПС 750 кВ Київська, рятівних дослідженнях поселень і могильника черняхівської культури у Вінницькій області та багатьох інших знакових наукових дослідженнях.

&quot;Ніс службу у найгарячіших місцях фронту&quot;. На війні загинув археолог та історик Юрій РевераКолектив висловлює співчуття родині з приводу загибелі Юрія Ревери (фото: facebook.com ras.1991.ua)

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