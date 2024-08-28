"Ще одна сім'я патріотів на небі": загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на сторінку військового Руслана Каганця у Facebook .

Він зазначає, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", – написав Руслан Каганець.

Що відомо про Наталю Кузнєцову

"Іранка" родом із Кіровоградщини, але тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону Віктор Панаско.

Вона очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". До початку повномасштабної війни в Україні Наталя Кузнєцова працювала у юридичній компанії "SkyLawyers", де керувала київським офісом.

У травні 2022 року вона повідомила, що більше не займається наданням юридичних послуг і пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

14 березня 2023 року президент України нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня (сторінка Наталі Кузнєцової у Facebook)

Як згадують Наталю Кузнєцову

У соцмережах знайомі згадують "Іранку" теплими словами та висловлюють скорботу з приводу її загибелі.

"Її життя – це стрімкий потік викликів, буремних подій, випробувань долі і нелегкої щоденної боротьби. В свій молодий вік вона пережила чимало бід, нестримно пекучого болю, пройшла горнило Майдану, пекло війни, у вогнях Революції Гідності знайшла кохання. Попри лавину неприємностей вона залишилася незламною і продовжувала свій тернистий шлях до мети", - пише волонтерка Оксана Корчинська.

Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Оксани Корчинської у Facebook)

"Так і залишиться в памʼяті - жара, літо, кава, зруйнований Лиман, остання зустріч… не крайня, як ми казали, остання…", - написала лікарка та волонтерка Юлія Кіян-Кузьменко.

Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Юлії Кіян-Кузьменко у Facebook)

"На таких, як ти, тримається Україна. Щира вдячність, безмежна шана та вічна памʼять тобі, Іранка", - написала громадська діячка Марина Малаш.

Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Марини Малаш у Facebook)