"Ще одна сім'я патріотів на небі": загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова
Загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ої окремої механізованої бригади (67 ОМБр) Наталя "Іранка" Кузнєцова.
РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на сторінку військового Руслана Каганця у Facebook.
Він зазначає, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", – написав Руслан Каганець.
Що відомо про Наталю Кузнєцову
"Іранка" родом із Кіровоградщини, але тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону Віктор Панаско.
Вона очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". До початку повномасштабної війни в Україні Наталя Кузнєцова працювала у юридичній компанії "SkyLawyers", де керувала київським офісом.
У травні 2022 року вона повідомила, що більше не займається наданням юридичних послуг і пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.
14 березня 2023 року президент України нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня (сторінка Наталі Кузнєцової у Facebook)
Як згадують Наталю Кузнєцову
У соцмережах знайомі згадують "Іранку" теплими словами та висловлюють скорботу з приводу її загибелі.
"Її життя – це стрімкий потік викликів, буремних подій, випробувань долі і нелегкої щоденної боротьби. В свій молодий вік вона пережила чимало бід, нестримно пекучого болю, пройшла горнило Майдану, пекло війни, у вогнях Революції Гідності знайшла кохання. Попри лавину неприємностей вона залишилася незламною і продовжувала свій тернистий шлях до мети", - пише волонтерка Оксана Корчинська.
Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Оксани Корчинської у Facebook)
"Так і залишиться в памʼяті - жара, літо, кава, зруйнований Лиман, остання зустріч… не крайня, як ми казали, остання…", - написала лікарка та волонтерка Юлія Кіян-Кузьменко.
Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Юлії Кіян-Кузьменко у Facebook)
"На таких, як ти, тримається Україна. Щира вдячність, безмежна шана та вічна памʼять тобі, Іранка", - написала громадська діячка Марина Малаш.
Спогади про Наталю Кузнєцову (скріншот зі сторінки Марини Малаш у Facebook)
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