Компания Nintendo представила обновленную модель консоли Switch с 7-дюймовым OLED-экраном и увеличенным объемом встроенной памяти. Приставка поступит в продажу 8 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nintendo.
Новая версия будет поддерживать аксессуары, вышедшие ранее, в том числе Joy-Con и док-станции.
Консоль также получит улучшенную звуковую систему, 64 ГБ памяти, LAN-порт и удобную широкую подставку с несколькими уровнями настройки.
Фото: Nintendo представила новую модель консоли Switch с OLED-экраном (nintendo.com)
Игровая приставка будет доступна в двух цветах: белый и красно-синий.
Разрешение новой версии Nintendo Switch в портативном режиме останется прежним - 1280х720, а в ТВ-режиме составит 1080p.
Цена нового Nintendo Switch составит 350 долларов.