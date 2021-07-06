Нова версія буде підтримувати аксесуари, що вийшли раніше, в тому числі Joy-Con і док-станції.

Консоль також отримає поліпшену звукову систему, 64 ГБ пам'яті, LAN-порт і зручну широку підставку з декількома рівнями настройки.

Фото: Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном (nintendo.com)

Ігрова приставка буде доступна у двох кольорах: білий і червоно-синій.

Дозвіл нової версії Nintendo Switch в портативному режимі залишиться колишнім-1280х720, а у ТВ-режимі складе 1080p.

Ціна нового Nintendo Switch складе 350 доларів.