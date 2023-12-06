Нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі може завершитись до січня, - CNN

США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня. Після цього бойові дії стануть менш інтенсивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Офіційні особи США вважають, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю триватиме кілька тижнів, а згодом Єрусалим перейде до менш інтенсивної, гіперлокалізованої стратегії, яка вузько націлена на конкретних бойовиків і лідерів ХАМАС.

За їхніми словами, США попередили Ізраїль, що Єрусалим не може повторити ту руйнівну тактику, яку вони використали на півночі Гази і має робити більше, щоб зменшити втрати серед цивільного населення.

США також повідомили Ізраїлю, що, оскільки світова громадська думка все більше налаштована проти їхньої наземної операції, внаслідок якої загинули тисячі мирних жителів, кількість часу, який має Єрусалим на ведення бойових дій у їх нинішньому вигляді швидко скорочується.

"Підтримка Ізраїлю з боку США не підлягає обговоренню, але Ізраїль ризикує замінити тактичну перемогу стратегічною поразкою, якщо він не зробить більше для запобігання загибелі мирного населення", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Ізраїльські офіційні особи стверджують, що частиною їхньої кінцевої мети є ослаблення ХАМАС до такого рівня, щоб угруповання ніколи не змогло повторити таку атаку, як 7 жовтня.

Ця мета, як повідомив CNN один з високопосадовців США, навряд чи буде досягнута до кінця календарного року, і очікується, що Ізраїль продовжить домагатися її на наступному етапі конфлікту, який офіційні особи Сполучених Штатів розглядають як "довгострокову кампанію".

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.