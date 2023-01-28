Німкеня Гротіан виграла гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону

Третя індивідуальна гонка жіночої програми європейської першості з біатлону завершилася перемогою Селіни Гротіан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
18-річна німкеня фінішувала першою у гонці переслідування. Дистанцію на 10 кілометрів вона здолала за 30:25,6 хвилин.
Гротіан стартувала п'ятою і піднялася на 3-тє місце після двох вогневих рубежів. У першій стрільбі в стійці німецька біатлоністка припустилася одного промаху та повернулася на п'яту позицію. Однак, хороша швидкість і влучна стрільба на останньому рубежі дозволили Гротіан вийти в лідери.
Зрештою, німкеня випередила шведку Йоханссон на понад 17 секунд (два промахи). Доповнила подіум француженка Гігонна (1 постріл у "молоко"). Українка Анастасія Меркушина після старту першою фінішувала на 7-й сходинці, припустившись по промаху в стрільбі лежачи та в стійці.
Ще одна українська біатлоністка – Любов Кип'яченкова – не змогла кваліфікуватися за підсумками гонки. Натомість Юлія Джима та Олена Білосюк відмовилися від участі в персьюті. У неділю жінки змагатимуться в змішаних естафетах.
Чемпіонат Європи, біатлонна гонка переслідування 10 км, жінки:
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7. Анастасія Меркушина (+59,9)
Любов Кип'яченкова (дискваліфікація)
До слова, напередодні Анастасія Меркушина здобула "золото" в жіночому спринті першості Європи.
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