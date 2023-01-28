Немка Гротиан выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону

Третья индивидуальная гонка женской программы европейского первенства по биатлону завершилась победой Селины Гротиан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
18-летняя немка финишировала первой в гонке преследования. Дистанцию в 10 километров она одолела за 30:25,6 минут.
Гротиан стартовала пятой и поднялась на 3-е место после двух огневых рубежей. В первой стрельбе в стойке немецкая биатлонистка допустила один промах и вернулась на пятую позицию. Однако хорошая скорость и точная стрельба на последнем рубеже позволили Гротиан выйти в лидеры.
В конце концов, немка опередила шведку Йоханссон более чем на 17 секунд (два промаха). Дополнила подиум француженка Гигонна (1 выстрел в "молоко"). Украинка Анастасия Меркушина после старта первой финишировала на 7-й строчке, допустив промах в стрельбе лежа и в стойке.
Еще одна украинская биатлонистка – Любовь Кипяченкова – не смогла квалифицироваться по итогам гонки. Юлия Джима и Елена Белосюк отказались от участия в персьюте. В воскресенье женщины будут соревноваться в смешанных эстафетах.
Чемпионат Европы, биатлонная гонка преследования 10 км, женщины:
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7. Анастасия Меркушина (+59,9)
Любовь Кипяченкова (дисквалификация)
К слову, накануне Анастасия Меркушина завоевала "золото" в женском спринте первенства Европы.
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