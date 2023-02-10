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Німкеня Германн-Вік виграла спринт на ЧС-2023 з біатлону

Фото: Деніз Германн-Вік стала чемпіонкою світу (facebook.com/deniseherrmann.official)
Автор: Антон Федорців

Перемогою представниці Німеччини Деніз Германн-Вік завершилася перша індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Німецька біатлоністка тріумфувала в першому змаганні жінок на планетарному форумі. Вона здолала дистанцію на 7,5 кілометрів з першим часом – 21:19,7 хвилини.

Германн-Вік лише на дві з хвостиком секунди випередила головну конкурентку – Ханну Еберг. І німкеня, і шведка вийшли з двох вогневих рубежів без промахів. Еберг після стрільби в стійці була першою, а відставання Германн-Вік склало понад 9 секунд.

Утім, уже на наступній точці замірювання – 6,1 км – німецька біатлоністка була на 0,9 секунди попереду. За наступні 14 сотень метрів вона "привезла" суперниці ще понад секунду переваги. Доповнила подіум ще одна представниця Швеції – Лінн Персон, яка відстала майже на півхвилини.

Найкращою серед українок прогнозовано стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка припустилася одного промаху під час стрільби лежачи та зуміла фінішувати в топ-30. Її співвітчизниці – Олена Білосюк, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко виступили гірше.

Чемпіонат світу, біатлонний спринт 7,5 км, жінки:

  1. Деніз Германн-Вік
  2. Ханна Еберг (+2,2)
  3. Лінн Перссон (+26,2)

...

29. Юлія Джима (+1:40,3)

43. Олена Білосюк (+2:15,3)

44. Анастасія Меркушина (+2:17,4)

84. Дарія Блашко (+4:00,7)

До слова, раніше Норвегія виграла змішану естафету на старті чемпіонату світу в Обергофі.

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