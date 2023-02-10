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Немка Херманн-Вик выиграла спринт на ЧМ-2023 по биатлону

Фото: Дениз Херманн-Вик стала чемпионкой мира (facebook.com/deniseherrmann.official)
Автор: Антон Федорцив

Победой представительницы Германии Дениз Херманн-Вик завершилась первая индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону 2023 года в Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Немецкая биатлонистка триумфовала в первом соревновании женщин на планетарном форуме. Она одолела дистанцию в 7,5 километров с первым временем – 21:19,7 минуты.

Херманн-Вик всего на две с хвостиком секунды опередила главную конкурентку – Ханну Эберг. И немка, и шведка вышли с двух огневых рубежей без промахов. Эберг после стрельбы в стойке была первой, а отставание Херманн-Вик составило свыше 9-ти секунд.

Впрочем, уже на следующей точке замера – 6,1 км – немецкая биатлонистка была на 0,9 секунды впереди. За последующие 14 сотен метров она "привезла" сопернице еще больше секунды преимущества. Дополнила подиум еще одна представительница Швеции – Линн Персон, отставшая почти на полминуты.

Лучшей среди украинок прогнозируемо стала Юлия Джима. Опытная биатлонистка совершила один промах во время стрельбы лежа и сумела финишировать в топ-30. Ее соотечественницы – Елена Билосюк, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко выступили хуже.

Чемпионат мира, биатлонный спринт 7,5 км, женщины:

  1. Дениз Херманн-Вик
  2. Ханна Эберг (+2,2)
  3. Линн Перссон (+26,2)

...

29. Юлия Джима (+1:40,3)

43. Елена Билосюк (+2:15,3)

44. Анастасия Меркушина (+2:17,4)

84. Дарья Блашко (+4:00,7)

К слову, ранее Норвегия выиграла смешанную эстафету на старте чемпионата мира в Оберхофе.

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Биатлон