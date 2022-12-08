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Німкеня Германн виграла біатлонний спринт у Гохфільцені, Україна здобула перші очки сезону

Фото: Деніз Германн (праворуч) здобула першу перемогу в сезоні (facebook.com/deniseherrmann.official)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом німецької біатлоністки Деніз Германн завершився старт другого етапу Кубка світу 2022/23 в Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Досвідчена спортсменка здолала 7,5-кілометрову дистанцію з першим часом. 33-річна німкеня не припустилася жодного промаху та пройшла гонку за 20:07,1 хвилин.

Компанію Германн на подіумі склали Маркета Давідова з Чехії та француженка Жулія Сімон. Обидві схибили по одному разу на двох вогневих рубежах і відстали від переможниці на 18 і 20 секунд відповідно. Найкраща з українок – Анастасія Меркушина – на 35-й сходинці без промахів.

Решта українок завершили спринт за межами залікової зони. Дар'я Блашко та Олена Білосюк фінішували в шостому десятку, а дебютантка Олександра Меркушина та Анна Кривонос – у восьмому. Останні двоє пропустять гонку переслідування.

У лідери загального заліку після цієї гонки вийшла Сімон (220 очок). Вона обійшла Лізу Вітоцці (208 пунктів). Далі йдуть Германн (195 балів) і сестри Ханна та Ельвіра Еберг (184 і 171).

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

  1. Деніз Германн
  2. Маркета Давідова (+18,1)
  3. Жулія Сімон (+20,1)

...

35. Анастасія Меркушина (+1:29,9)

56. Дар'я Блашко (+2:00,0)

57. Олена Білосюк (+2:02,6)

72. Олександра Меркушина (+2:47,2)

73. Анна Кривонос (+2:47,4)

До слова, раніше Рейселанн-Ольсбу відмовилася від повернення до змагань цьогоріч.

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