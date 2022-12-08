Немка Херманн выиграла биатлонный спринт в Хохфильцене, Украина набрала первые очки сезона

Триумфом немецкой биатлонистки Дениз Їерманн завершился старт второго этапа Кубка мира 2022/23 в Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Опытная спортсменка одолела 7,5-километровую дистанцию с первым временем. 33-летняя немка не допустила ни одного промаха и прошла гонку за 20:07,1 минут.
Компанию Херманн на подиуме составили Маркета Давидова из Чехии и француженка Жюлия Симон. Обе промахнулись по одному разу на двух огневых рубежах и отстали от победительницы на 18 и 20 секунд соответственно. Лучшая из украинок – Анастасия Меркушина – на 35-й строчке без промахов.
Остальные украинки завершили спринт за пределами зачетной зоны. Дарья Блашко и Елена Билосюк финишировали в шестом десятке, а дебютантка Александра Меркушина и Анна Кривонос – в восьмом. Последние двое пропустят гонку преследования.
В лидеры общего зачета после этой гонки вышла Симон (220 очков). Она обошла Лизу Витоцци (208 пунктов). Далее следуют Херманн (195 баллов) и сестры Ханна и Эльвира Эберг (184 и 171).
Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:
...
35. Анастасия Меркушина (+1:29,9)
56. Дарья Блашко (+2:00,0)
57. Елена Белосюк (+2:02,6)
72. Александра Меркушина (+2:47,2)
73. Анна Кривонос (+2:47,4)
К слову, ранее Рейселанн-Ольсбу отказалась от возвращения к соревнованиям в этом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.