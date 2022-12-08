Немка Херманн выиграла биатлонный спринт в Хохфильцене, Украина набрала первые очки сезона

Опытная спортсменка одолела 7,5-километровую дистанцию с первым временем. 33-летняя немка не допустила ни одного промаха и прошла гонку за 20:07,1 минут.

Компанию Херманн на подиуме составили Маркета Давидова из Чехии и француженка Жюлия Симон. Обе промахнулись по одному разу на двух огневых рубежах и отстали от победительницы на 18 и 20 секунд соответственно. Лучшая из украинок – Анастасия Меркушина – на 35-й строчке без промахов.

Остальные украинки завершили спринт за пределами зачетной зоны. Дарья Блашко и Елена Билосюк финишировали в шестом десятке, а дебютантка Александра Меркушина и Анна Кривонос – в восьмом. Последние двое пропустят гонку преследования.

В лидеры общего зачета после этой гонки вышла Симон (220 очков). Она обошла Лизу Витоцци (208 пунктов). Далее следуют Херманн (195 баллов) и сестры Ханна и Эльвира Эберг (184 и 171).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:

Дениз Херманн Маркета Давидова (+18,1) Жюлия Симон (+20,1)

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35. Анастасия Меркушина (+1:29,9)

56. Дарья Блашко (+2:00,0)

57. Елена Белосюк (+2:02,6)

72. Александра Меркушина (+2:47,2)

73. Анна Кривонос (+2:47,4)