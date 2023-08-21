У німецькому Кельні відзначили український день на підтримку України та Дніпра

У німецькому Кельні провели масштабний фестиваль "День України". На березі Рейну зібралися загалом близько 10 тисяч людей, багато з них були з українськими прапорами та у вишиванках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Як повідомляли німецькі організатори, на свято, що проводять у Кельні вже другий рік поспіль, з’їжджалися учасники з Берліна, Гамбурга, безпосередньо України, а також Ісландії та інших країн і міст.

"Кельн стоїть з Україною. Тим, хто схвалює російську агресію, війну та злочини, тут не раді", - сказала мер Кельна Генрієтта Рекер.

Вона також назвала заплановану на той день у Кельні проросійську демонстрацію провокацією та спробою залякування.

"Від російських бомб тікала переважно молодь (українська, - ред.). Багато хто пережив напади, а також бачив мертвих людей", - йдеться у коментарі керівника асоціації "Синьо-жовтий хрест" Лінди Мей.

Водночас на фестивалі всі охочі могли побачити виставки українських митців та підготовлену сценічну програму, а ще - більше дізнатися про культуру та традиції України та скуштувати її кухню.

Також був окремий стенд, присвячений Дніпру. Відвідувачам пропонували побачити українські міста, понівечені війною, розв’язаною РФ, - через окуляри віртуальної реальності, що демонстрували всі жахні масштаби руйнувань.

У своєму відеозверненні мер Дніпра Борис Філатов наголосив: українцям щодня доводиться жити з розумінням, що краса їхніх міст, як і їхні життя, можуть бути знищені російськими вбивцями.

"Це нечесно. Для цього немає причин. Ми повторюємо це знову і знову. Але посеред цієї жорстокої та виснажливої боротьби ми не слабшаємо. Тому що ми знаємо, що навіть у найтемніші часи люди, які не просто стурбовані, простягають нам дружню руку підтримки. Тільки разом ми зможемо перемогти це зло", - сказав Філатов.

Як відомо, Кельн є одним із найвпливовіших міст у Німеччині і підтримує Дніпро з перших місяців повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В рамках укладеної мером Борисом Філатовим угоди про співробітництво, Дніпро отримав від Кельна 5 великих пасажирських автобусів, машини "швидкої", низку гуманітарних та медичних вантажів, техніки та устаткування для лікарень і шкіл, близько 300 генераторів.

Крім цього, за програмою культурного та освітнього обміну в Кельні нині перебувають учні однієї зі шкіл Дніпра з поглибленим вивченням німецької.