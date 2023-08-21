В немецком Кельне отметили украинский день в поддержку Украины и Днепра

В немецком Кельне провели масштабный фестиваль "День Украины". На берегу Рейна собралось около 10 тысяч человек, многие из них были с украинскими флагами и в вышиванках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Как сообщали немецкие организаторы, на праздник, который проводят в Кельне уже второй год подряд, съезжались участники из Берлина, Гамбурга, непосредственно Украины, а также Исландии и других стран и городов.

"Кельн стоит с Украиной. Тем, кто одобряет российскую агрессию, войну и преступления, здесь не рады", - сказала мэр Кельна Генриетта Рекер.

Она также назвала запланированную на тот день в Кельне пророссийскую демонстрацию провокацией и попыткой запугивания.

"От российских бомб убегала преимущественно молодежь (украинская, - ред.). Многие пережили нападения, а также видел мертвых людей", - говорится в комментарии руководителя ассоциации "Сине-желтый крест" Линди Мэй.

В то же время на фестивале все желающие могли увидеть выставки украинских художников и подготовленную сценическую программу, а еще больше узнать о культуре и традициях Украины и отведать ее кухню.

Также был отдельный стенд, посвященный Днепру. Посетителям предлагали увидеть украинские города, изуродованные войной, развязанной РФ, - из-за очков виртуальной реальности, демонстрировавших все ужасные масштабы разрушений.

В своем видеообращении мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что украинцам каждый день приходится жить с пониманием, что красота их городов, как и их жизни, могут быть уничтожены российскими убийцами.

"Это нечестно. Для этого нет причин. Мы повторяем это снова и снова. Но посреди этой жестокой и изнурительной борьбы мы не слабеем. Потому что мы знаем, что даже в самые темные времена люди, которые не просто озабочены, протягивают нам дружескую руку поддержки". Только вместе мы сможем победить это зло", – сказал Филатов.

Как известно, Кельн является одним из самых влиятельных городов в Германии и поддерживает Днепр с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

В рамках заключенного мэром Борисом Филатовым соглашения о сотрудничестве, Днепр получил от Кельна 5 крупных пассажирских автобусов, машины "скорой", ряд гуманитарных и медицинских грузов, техники и оборудования для больниц и школ, около 300 генераторов.

Кроме этого, по программе культурного и образовательного обмена в Кельне находятся ученики одной из школ Днепра с углубленным изучением немецкого.