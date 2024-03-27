UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецько-українська промислова палата пропонує пом’якшити валютні обмеження в Україні

Фото: німецько-українська промислова палата пропонує пом’якшити валютні обмеження в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Німецько-Українська промислова палата опублікувала свої пропозиції щодо пом’якшення валютних обмежень в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт палати.

В ньому зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення валютні обмеження були введені як ключовий захід для захисту банківської та валютної стабільності в Україні, але зараз вони негативно вплинули на залучення нових іноземних інвестицій. 

В цілому палата позитивно оцінює дії НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень, але наголошує на достатньо обмежених кроках щодо транскордонних виплат за новими позиками. 

В рамках своїх зауважень німецько-українська промислова палата пропонує дозволити гасити кредити, які були видані після 24-го лютого 2022 року. 

"Наступним кроком пропонуємо включити транскордонний відтік дивідендів нових інвестицій, здійснених після 24 лютого 2022 року в обмеженому розмірі. Наприклад, заздалегідь визначену частку або абсолютне обмеження річних дивідендів для репатріації", - наголосили у звіті. 

Також в палаті пропонують послабити обмеження для транскордонних платежів за новими договорами оренди, що були укладені після 24 лютого 2022 року. 

"Ці кроки створять важливі сигнали для компаній з іноземним капіталом, які розглядають можливість вкладання інвестицій в Україну під час війни, які потрібні країні для відбудови та економічного відновлення", - підкреслили у звіті. 

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав до подальшого пом’якшення валютних обмежень, що наразі діють в Україні. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валютний ринок