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Немецко-украинская промышленная палата предлагает смягчить валютные ограничения в Украине

Фото: немецко-украинская промышленная палата предлагает смягчить валютные ограничения в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Немецко-украинская промышленная палата опубликовала свои предложения по смягчению валютных ограничений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отчет палаты.

В нем отмечается, что в начале полномасштабного вторжения валютные ограничения были введены как ключевая мера по защите банковской и валютной стабильности в Украине, но сейчас они негативно повлияли на привлечение новых иностранных инвестиций.

В целом палата положительно оценивает действия НБУ по смягчению валютных ограничений, но отмечает достаточно ограниченные шаги по трансграничным выплатам по новым займам.

В рамках своих замечаний немецко-украинская промышленная палата предлагает разрешить гасить кредиты, выданные после 24 февраля 2022 года.

"Следующим шагом предлагаем включить трансграничный отток дивидендов новых инвестиций, осуществленных после 24 февраля 2022 г. в ограниченном размере. Например, заранее определенную долю или абсолютное ограничение годовых дивидендов для репатриации", - подчеркнули в отчете.

Также в палате предлагают ослабить ограничения для трансграничных платежей по новым договорам аренды, заключенным после 24 февраля 2022 года.

"Данные шаги создадут важные сигналы для компаний с иностранным капиталом, которые рассматривают возможность вложения инвестиций в Украину во время войны, которые нужны стране для восстановления и экономического восстановления", - подчеркнули в отчете.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал к дальнейшему смягчению действующих в Украине валютных ограничений.

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