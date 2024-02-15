Німецький виробник інструментів постачає обладнання для російського ВПК, - ЗМІ

Що відомо про компанію

Gühring KG - виробник високоточних інструментів із твердих сплавів, металокераміки та алмазу для обробки металу.

Компанія мала давні ділові зв'язки з Росією. У 2016 році відкрився завод з виробництва металорізального інструменту в Нижньому Новгороді. Утім, постачальника твердих сплавів потрібної якості в Росії знайти було неможливо, завод мав працювати на німецьких заготовках.

Продукцію використовують у військових цілях

Видання пише, що продукція "Гюрінга" була ще до початку повномасштабного вторгнення широко популярна серед російського військово-промислового комплексу, ФСБ, авіації і космічної галуззі.

Неодноразово купувала металорізальний інструмент у російського "Гюрінга" і військова частина ФСБ 35533 (Центр спеціальної техніки).

Також німецькі ЗМІ вже дорікали Gühring за те, що вона продавала свердла підприємствам концерну "Калашников" через ТОВ ВКФ "Технология".

"Інші компанії цим похвалитися не можуть. Китайські свердла дешевші, але їхня якість набагато гірша і часто не дає змоги виконати обробку навіть на маленькій швидкості. У Європі, Японії та Південній Кореї роблять хороші свердла, але там недостатньо широкий асортимент", - йдеться в матеріалі.

Діяльність компанії у 2022 році

24 травня 2022 року Gühring KG заявила про повне припинення бізнесу в Росії.

Однак з червня 2022 року "Інструментальна компанія Гут" (так тепер стала називатися російська компанія "Гюрінг"), ввезла в Росію товарів на суму щонайменше 20,98 млн доларів, з них переважна більшість виробництва Gühring KG.

Це свердла, фрези, металокераміка, інструменти для нарізування різьблення і багато іншого. Видання знайшло в системі держзакупівель виконаний контракт на продукцію Gühring, підписаний 11 жовтня 2022 року. Покупцем виступила структура "Роскосмосу" - Конструкторське бюро хімавтоматики, яке виробляє рідинні ракетні двигуни.

Як здійснюються поставки

Безпосередньо від Gühring KG поставки прибували до жовтня 2022 року. До цього моменту санкції діяли вже понад півроку. Видання припускає, що це були партії, відіслані ще до накладення санкцій. Потім продукція німецького Gühring надходила в Росію переважно через Туреччину.

У компанії Gühring KG заявили The Insider, що хотіли продати свій російський бізнес, але не отримали дозволу російської урядової комісії, без якого це неможливо.

Компанія фактично поміняла назву російської дочірньої фірми на "ТОВ Інструментальна компанія Гут", щоб підкреслити відсутність зв'язку з німецьким Gühring, і "списати" її з рахунків концерну, тобто провести так звану деконсолідацію.

Gühring KG запевнило The Insider, що після проведення деконсолідації перестало впливати на політику колишнього російського "Гюрінг" і отримувати інформацію про його діяльність, а зв'язок між Gühring KG і ТОВ "Інструментальна компанія Гут" залишається суто формальним.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.