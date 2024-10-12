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Німецький спецназ відправлять охороняти об'єкти на Балтиці, - ЗМІ

Фото: об'єкти на Балтиці охоронятимуть спецпризначенці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У зв'язку із загрозами диверсій спецпризначенців, що спеціалізуються на боротьбі з тероризмом, німецький спецназ GSG 9 буде перекинуто на Балтику. Вони займуться охороною підводної інфраструктури в Балтійському і Північному морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

 

Диверсія на газопроводах

Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі сталися вибухи на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".

Унаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів. Розслідування проводили правоохоронні органи одразу кількох країн, включно з Німеччиною.

Детальніше про справу щодо підривів "Північних потоків" - у матеріалі РБК-Україна.

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