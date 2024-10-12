Немецкий спецназ отправят охранять объекты на Балтике, - СМИ

Диверсия на газопроводах

Напомним, что в ночь на 26 сентября 2022 года у датского острова Борнгольм в Балтийском море произошли взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводили правоохранительные органы сразу нескольких стран, включая Германию.

Детальнее о деле по подрывам "Северных потоков" - в материале РБК-Украина.

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