Німецький оборонний комплекс стає привабливим на фоні війни в Україні, - Bloomberg

Німецькі компанії-виробники озброєння на тлі війни в Україні стають привабливішими. У них з'являються замовлення, і вони активно наймають співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, Німеччина посіла шосте місце з експорту зброї у 2022 році, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії. Найбільший продаж минулого року: три сучасні підводні човни, виготовлені Thyssenkrupp Marine Systems і придбані Ізраїлем за заявленою ціною 1 млрд євро за штуку.

Акції Rheinmetall зросли майже втричі з того часу, як Росія вторглася в Україну, внаслідок чого їхня ринкова вартість перевищила 10 млрд євро. 16 березня компанія повідомила про рекордні доходи, рекордні нові замовлення та рекордне відставання у 26,6 млрд євро.

Компанія додає нову лінію зі збирання боєприпасів вартістю понад 10 мільйонів євро. У день середини лютого, коли репортер відвідав Унтерлюсс, він оголосив про замовлення на суму близько "тризначного мільйона євро", розміщеного Німеччиною від імені України на 300 тисяч пострілів 35-мм боєприпасів для "Гепарда".

У Rheinmetall очікують, що в поточному році продажі збільшаться з 7,2 млрд євро до мінімуму 10 млрд євро. За весь 2023 рік на вакансії компанії в Німеччині відгукнулися 108 тис. осіб. З початку 2024 року ця кількість перевищила 38 тис.

Компанія Hensoldt, яка виробляє датчики ППО, активно набирає нових співробітників, пише Bloomberg. 2024 року вона має намір найняти 700 нових співробітників у всіх підрозділах.