Німецький оборонний комплекс стає привабливим на фоні війни в Україні, - Bloomberg
Німецькі компанії-виробники озброєння на тлі війни в Україні стають привабливішими. У них з'являються замовлення, і вони активно наймають співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, Німеччина посіла шосте місце з експорту зброї у 2022 році, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії. Найбільший продаж минулого року: три сучасні підводні човни, виготовлені Thyssenkrupp Marine Systems і придбані Ізраїлем за заявленою ціною 1 млрд євро за штуку.
Акції Rheinmetall зросли майже втричі з того часу, як Росія вторглася в Україну, внаслідок чого їхня ринкова вартість перевищила 10 млрд євро. 16 березня компанія повідомила про рекордні доходи, рекордні нові замовлення та рекордне відставання у 26,6 млрд євро.
Компанія додає нову лінію зі збирання боєприпасів вартістю понад 10 мільйонів євро. У день середини лютого, коли репортер відвідав Унтерлюсс, він оголосив про замовлення на суму близько "тризначного мільйона євро", розміщеного Німеччиною від імені України на 300 тисяч пострілів 35-мм боєприпасів для "Гепарда".
У Rheinmetall очікують, що в поточному році продажі збільшаться з 7,2 млрд євро до мінімуму 10 млрд євро. За весь 2023 рік на вакансії компанії в Німеччині відгукнулися 108 тис. осіб. З початку 2024 року ця кількість перевищила 38 тис.
Компанія Hensoldt, яка виробляє датчики ППО, активно набирає нових співробітників, пише Bloomberg. 2024 року вона має намір найняти 700 нових співробітників у всіх підрозділах.
Допомога Німеччини Україні
Раніше ми писали, що Німеччина заявила про "позитивні сигнали" щодо ППО для України.
Також ми повідомляли, що Німеччина закликала країни Перської затоки передати ППО Україні.
До речі, Німеччина заявила, що унеможливлює розміщення своїх військ на території України.
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