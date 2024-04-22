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Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине, - Bloomberg

Понедельник 22 апреля 2024 05:26
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Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине, - Bloomberg Фото: Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Немецкие компании-производители вооружения на фоне войны в Украине становятся более привлекательными. У них появляются заказы и они активно нанимают сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия заняла шестое место по экспорту оружия в 2022 году, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии. Самая крупная продажа в прошлом году: три современные подводные лодки, изготовленные Thyssenkrupp Marine Systems и приобретенные Израилем по заявленной цене в 1 млрд евро за штуку.

Акции Rheinmetall выросли почти втрое с тех пор, как Россия вторглась в Украину, в результате чего их рыночная стоимость превысила 10 млрд евро. 16 марта компания сообщила о рекордных доходах, рекордных новых заказах и рекордном отставании в 26,6 млрд евро.

Компания добавляет новую линию по сборке боеприпасов стоимостью более 10 миллионов евро. В день середины февраля, когда репортер посетил Унтерлюсс, он объявил о заказе на сумму около "трехзначного миллиона евро", размещенном Германией от имени Украины на 300 тысяч выстрелов 35-мм боеприпасов для "Гепарда".

В Rheinmetall ожидают, что в текущем году продажи увеличатся с 7,2 млрд евро до минимума 10 млрд евро. Агентство отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это количество превысило 38 тыс.

Компания Hensoldt, производящая датчики ПВО, активно набирает новых сотрудников, пишет Bloomberg. В 2024 году она намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

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